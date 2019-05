¡Un refuerzo de lujo! El crack del Inter de Milán que Real Madrid observa por orden de Zidane

Real Madrid sigue en su idea de revolucionar la plantilla 2019-20 gracias al mercado de fichajes. En esa linea, Florentino Pérez ya tendría en la mira a un jugador que Zinedine Zidane le está pidiendo hace tiempo. Hablamos de Milan Skriniar.



Según publica este miércoles el portal español 'Don Balón', Zidane ha encontrado la necesidad de reforzar la zona del lateral derecho con el jugador del Inter de Milán que también actúa de central. No está seguro del nivel que pueda ofrecer Carvajal tras una desastrosa campaña. Mientras que Odriozola no termina de gustarle.



Es por eso que Zidane quiere a Skriniar, un jugador que ha sido figura del Inter de Milán en la última temporada y que ha demostrado que está listo para dar el salto a un equipo más grande. No por nada el Manchester United también lo tuvo en su agenda de fichajes.



“El Real Madrid quiere ficharle, también el Barcelona; quien pueda convencer al Inter, le fichará en este verano. Skriniar tiene una actitud profesional. Si el Real Madrid quiere ficharle, puede, pero hay muchos agentes como caníbales, que intentan llevar a los jugadores a los equipos que les pretenden”, dijo hace unas semanas el representante del eslovaco de 24 años, Mithat Halis.



Además de Skriniar, por quien se pagaría 60 millones de euros en el mercado de fichajes de verano, hay que recordar que otro jugador con el que ya se tendría todo acordado es Eden Hazard. De hecho, el anuncio oficial se daría después de la final de la Europa League entre Chelsea y Arsenal.

