El invierno vendrá: los dos pedidos que le faltan a Zidane con el Real Madrid

El pasado lunes se cerró el mercado de pases de verano, pero eso no significa que el Real Madrid haya puesto freno a las negociaciones de cara a la presente temporada. El invierno vendrá y Florentino Pérez tiene preparado un plan para traer dos futbolistas a su plantilla. Como se encuentra el cuadro madridista en LaLiga genera incertidumbre y se espera que los resultados en la Champions League sean mejores. Por ello, dos nombres para enero del 2020.



Se tratan de Paul Pogba y Djené Dakoman, zaguero central en el Getafe. El caso de Pogba no es reciente. Real Madrid agotó esfuerzos para cumplirle el capricho, pero el Manchester United remitió – siempre – la misma respuesta : 200 millones de euros. En Old Trafford no pensaron en dejar al galo luego de la salida de Alexis Sánchez y Romelu Lukaku al Inter de Milán.



Por ello, y conforme vayan pasando los partidos en la Premier League, el Real Madrid se juntará con Mino Raiola para mirar formas de salida de Inglaterra. Si bien el jugador no pidió el ‘transfer request’, se espera que las negociaciones prosperen en los siguientes meses.



El plan del Real Madrid

Real Madrid , a pedido de ‘Zizou’, irá a la carga por Pogba. El pedido no solo es su requisito del técnico, sino también de los especialistas tras los últimos juegos del cuadro blanco. Se necesita más recorrido y presión sobre el mediocampo y Zidane cumple a carta cabal con ello.



En el caso de Djené Dakoman es más sencillo. Sacarlo del Getafe no será un problema y solo servirá para cuando haya una lesión de los titulares. El originario de Togo de 27 años sería el cuarto zaguero para la plantilla de Zidane. Y, bueno, a la carga se ha dicho.



Luego del cierre del mercado de verano, Real Madrid se concentra tras el parón de seleccionados por los amistosos FIFA y la clasificación para la Eurocopa 2020.



