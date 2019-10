La salida de Gareth Bale se adelanta: Barnett ya busca un equipo para sacarlo del Real Madrid

Gareth Bale quiere irse del Real Madrid. Según el diario 'AS', la intención del galés era marcharse a mediados de 2020. Sin embargo, no cree que existan razones para esperar tanto tiempo y ahora busca una salida para el mercado de fichajes de invierno en enero de 2020.



El exjugador del Tottenham no se siente valorado en Valdebebas a pesar que ha tenido un buen arranque de temporada. Es por eso que su representante, Jonathan Barnett, ya se encuentra buscando un equipo para que su cliente pueda salir en enero.



De acuerdo a Calciomercato, el futuro del '11' del Real Madrid, que por estos días se encuentra con su selección, podría estar en la Liga de China o MLS, torneos que si contarían con los medios para pagar los 100 millones de euros que por lo menos Florentino Pérez pedirá por el galés.



Gareth no se encuentra en su mejor momento y los clubes interesados no pueden hacer frente a altas cotizaciones, como las que pretende un futbolista de 30 años de edad.

Gareth Bale no es indiscutible en el Real Madrid. (Foto: Getty Images) Gareth Bale no es indiscutible en el Real Madrid. (Foto: Getty Images)

¿Por qué Gareth Bale se quiere ir del Real Madrid?

Tal como apunta 'AS', Bale quedó muy molesto por su exclusión del partido de Champions League ante Brujas. A pesar que hizo un gran arranque de temporada junto a James Rodríguez, Zidane sorpresivamente decidió no convocarlo para el duelo ante los belgas.



La medida del DT francés el pasado le ha hecho entender a Bale que haga lo que haga, nunca será un indiscutible en el Real Madrid. Es por eso que busca un nuevo lugar para relanzar su carrera.



Mira el pase gol que metió Bale el último fin de semana con el Madrid.

