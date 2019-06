¡Al 'Duque' lo que es del 'Duque'! El dorsal histórico que llevará Eden Hazard en el Real Madrid

Nuevo sucesor. Luego de una temporada para el olvido, en el Real Madrid no se habla de otra cosa que no sea del nuevo proyecto que tiene por objetivo el volver a conquistar Europa. Para ello, se necesitan fichajes y - como era de esperarse - en la 'Casa Blanca' no han perdido el tiempo. Es así que ahora en la capital española solo se habla de la llegada de un crack mundial que se piensa que hará olvidar los fantasmas de la primera temporada sin Cristiano Ronaldo: el belga Eden Hazard.

El aún jugador del Chelsea, hasta que se haga oficial su firma por el cuadro 'Merengue', despierta pasiones en los hinchas del Madrid por muchas razones. Y es que su gran cuota goleadora, así como también su participación en muchas ocasiones de peligro, lo han llevado a ser el gran anhelo del club español. Sin embargo, hay algunas cuestiones que aún deben de resolverse con Hazard antes de su arribo. Una de estas, es sobre qué dorsal lucirá ahora.

Tal y como informa el medio español 'Sport', en Concha Espina tienen planeado que Hazard herede el mítico dorsal '7' que alguna vez lucieron grandes referentes del Real Madrid como fue el caso de Cristiano Ronaldo o Raúl González. Hay que recordar que en el Chelsea inglés, Eden luce la '10' sobre su espalda, pero darle esta camiseta en el conjunto 'Merengue' no sería una posibilidad puesto que en la actualidad es 'propiedad' de Luka Modric.

En la temporada que pasó, fue Mariano Díaz el que heredó este emblemático número '7', pero está previsto que el atacante sea uno de los jugadores que abandone la plantilla en este nuevo mercado de pases que está por abrirse tras no ganarse la continuidad. Motivo por el cual, se especula que la camiseta con una enorme carga simbólica dentro del madridismo encontraría en Hazard a su nuevo dueño. ¿Qué número le darías tú?



► Real Madrid renovó un contrato y lo dejó sin espacio: el nuevo lío con el fichaje de Pogba



► "Claro que extraño a Ronaldo": Lionel Messi explica la salida del portugués del Real Madrid



► ¡Con un peruano! Lionel Messi, Luis Súarez y 100 promesas del fútbol que enamoraron al mundo en 2008 [FOTOS]



► Eden Hazard ya posa con la camiseta del Real Madrid en Marbella y la foto reviente en redes [VIRAL]