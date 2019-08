Una novela de nunca acabar: Bayern Munich sigue al acecho de Bale y el Real Madrid se impacienta

Futuro incierto. La 'Operación salida' en el Real Madrid continúa en marcha, y esta vez el nombre en escena es nada más y nada menos que el Gareth Bale. Alabado por algunos y odiados por muchos otros, el extremo galés se encuentra viviendo quizá sus últimos días como jugador del cuadro 'Merengue'. En este sentido, el nombre de un viejo conocido vuelve a sonar como la primera opción del galés: el Bayern Munich.

Según informó y publicó este lunes el reconocido diario español 'AS', los alemanes no se olvidan de Bale y están muy atentos a los movimientos, guiños e indirectas del jugador de 30 años. ¿A qué se debe esto? Bueno, resulta que el Bayern mantiene una muy buena relación dirigencial con el Real Madrid, lo que podría facilitar - quizá - más adelante un posible préstamo del 'Expreso de Cardiff'.

Sin embargo, lo cierto es que al día de hoy el jugador no piensa moverse de la capital española. Por ello, la estrategia del Bayern parece ser la de esperar pacientemente que el tiempo de agote hasta el punto de que al Real Madrid no le queda de otra que ceder a Bale. Tal y como recalca la citada fuente, ''pagar un traspaso por un jugador como el galés no parece rentable. Pero sí pagar su abultada ficha, más aún si tenerlo en la plantilla asegura un importante retorno económico en contratos publicitarios''.

Recordemos que el entrenador Zinedine Zidane afirmó hace unas semanas que la pronta salida de Bale sería "lo mejor para todos". El agente del jugador, Jonathan Barnett, indicó que cualquier tipo de salida de su representado del Santiago Bernabéu deberá ser de forma definitiva y no con una cesión, por lo que su traspaso se daría sí o sí dentro de los próximos días. ¿Se acerca el fin de uno de los 'culebrones' del mercado?



