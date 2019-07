¿Y el señorío? 12 cracks mundiales que recibieron el maltrato del Real Madrid en los últimos años [FOTOS]

Zinedine Zidane no quiere más a Gareth Bale en el Real Madrid. Por si quedaban algunas dudas, el DT francés las ha disipado luego de la derrota de su equipo ante el Bayern Munich. Quiere que el galés aproveche este mercado de fichajes para encontrar un futuro diferente.



Zidane ha confirmado que el Real Madrid está trabajando en la salida del Gareth Bale en el presente mercado de fichajes y fue la razón por la que no fue convocado para el partido ante los alemanes por la International Champions Cup.



"No ha sido convocado porque creo que el club está tratando su salida y por eso que no ha jugado. Lo veremos en estos días lo que va a pasar", dijo el DT del Real Madrid con cierto fastidio.



"No voy a hablar de eso, vamos a ver. Si es mañana, mejor. Ojalá que sea inminente para todos, para él también. El club está hablando con el club donde puede ir a jugar y en eso estamos"., agregó el entrenador del Real Madrid.



A propósito de la salida de Bale del Real Madrid, repasamos los nombres de otros jugadores que también han recibido malos tratos de parte del equipo merengue.

