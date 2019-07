¿Lo quieres sí o no? Real Madrid envía advertencia a Napoli sobre el fichaje de James Rodríguez

La novela James Rodríguez parece no tener fin. Desde que Zinedine Zidane informó que no lo tiene en sus planes para este nuevo Real Madrid , vive un verdadero calvario. Primero el Bayern Munich decidió no tomarlo más en cuenta y no realizar la opción a compra que poseía. Fue notificado que tendría que busca nuevo equipo. Hasta el momento no lo encuentra.

Napoli fue el gran interesado en las últimas semanas; sin embargo, las altas pretenciones económicas desde el Santiago Bernabéu complican las cosas. El presidente Aurelio De Laurentiis alzó la voz.

"No entiendo por qué al Bayern Munich, que tiene un presupuesto tres veces superior al del Napoli, se lo ceden y a nosotros nos piden 42 millones", afirmó De Laurentiis durante un evento al que acudió durante la pretemporada del Napoli en Dimaro (noreste de Italia).



Real Madrid ya está llegando a un límite, por lo que ha decidido ponerle un ultimátum al cuadro italiano, según informa 'Il Corriere del Mezzogiorno'. A este aviso se le suma el llamado de atención de Jorge Mendes, agente del futbolista.

Si Napoli no da un nuevo paso en las conversaciones, el jugador tiene todo para fichar por el Atlético de Madrid aunque es lo que menos gusta en el Real Madrid. El club 'colchonero' si está dispuesto a pagar por James, mientras que los celestes solo lo quieren cedido.

"Si James pudiera llegar cedido nadie diría que no, porque me permitiría fichar a alguien más. Si tengo que elegir, elijo uno que quizás cueste más dinero, pero que sea más joven", declaró De Laurentiis. Todo se complica.



