Real Madrid se pone Rico: el fichaje 'low cost' de la Premier para deshacerse de Keylor Navas

Real Madrid ya ha decidido que no contará con Keylor Navas para la siguiente temporada. El costarricense ya cumplió un ciclo en Valdebebas por lo que su futuro se definirá en el mercado de fichajes de verano. En esa linea, la dirección deportiva del club blanco ya encontró un reemplazo para tapar el hueco que el 'Tico' dejará con su salida.



Según el portal 'Don Balón', se trata del portero Sergio Rico del Fulham. Como se prevé una gran inversión para reforzar la volante y delantera, la idea es no gastar mucho dinero para encontrarle el suplente a Courtois. De hecho, el costo del portero español llegaría apenas a los 12 millones de euros.



Como posible portero de Real Madrid, Sergio Rico tiene a favor de que, al haber jugado en Sevilla, le sobra experiencia en LaLiga. Además, ya sabe lo que es ser internacional con la Selección de España. Según la citada fuente, a Rico no le importaría ser el suplente de Courtois con tal de vivir la experiencia de jugar en un club tan grande como el blanco.

Sergio Rico. (Getty Images) Sergio Rico. (Getty Images)

Real Madrid resuelve el tema del arco

Recordemos que Zidane anunció que la próxima temporada no habrá debate porque dejará claro en verano el rol que tendrá cada uno y desde ese momento "cualquier cosa puede pasar", sin cerrar la salida a ninguno de los dos porteros. Sus decisiones dejan pistas y alimentan un debate que estaba cerrado hasta su llegada.



"Los porteros tienen contrato, lo que luego vamos a hacer lo voy a decidir yo, es mi responsabilidad. No es el momento de hablar de eso, lo que dije es que el próximo año va a ser muy claro para todos. Ahora, en estos cinco partidos se verá quién va a jugar" , manifestó hace algunas semanas el DT del Real Madrid, ante la duda por conocer al dueño de los tres palos 'merengue'.

