Todo en su momento: revelan la razón por la que Mbappé rechazó al Real Madrid y firmó por el PSG

Kylian Mbappé apareció como la nueva estrella del fútbol en la temporada 2017. Su gran nivel mostrado en el AS Mónaco, llevando al club a pelear las semifinales de Champions League, hizo que gigantes de Europa como el Real Madrid se fijen en él. Incluso en estar dispuesto a pagar una millonada.

Finalmente, el 31 de agosto, el joven francés tomó la decisión de continuar en Francia. PSG fue el equipo con el que se comprometió por gigantesca cifra de 180 millones de euros. Nadie le dice no a tal número.

Sin embargo, de inmediato apareció la duda. ¿Por qué elegir al cuadro 'bleu' antes que los blancos? Es cierto que la parte económica es importante, pero, probablemente, si pensamos en un plan deportivo, el de los del Santiago Bernabéu podría parecer más atractivo.

Kylian Mbappé anotó un golazo tras pase de Di María en la Ligue 1 2019-20

Vadim Vasilyev, ex vicepresidente del Mónaco, conversó con 'Teléfoot' y reveló cuáles fueron las palabras de Mbappé con las que decidió partir al Parque de los Príncipes.

"¿Que por qué no fue al Real Madrid? Me dijo: 'Vadim, creo que es muy pronto. Soy parisino y no quiero irme de Francia así, quiero ser un gran jugador aquí primero" , explicó el mandatario ruso.



"Le dije: 'Kylian, tienes razón'. Él quiere ganar. Quiere la Champions League y qué mejor que ganarla en París, su ciudad" , agregó Vasilyev.



Esa misma temporada, PSG emocionaba por la contratación de Neymar procedente del Barcelona por 222 millones de euros. Todo parecía que serían los próximos candidatos para poder levantar la tan preciada 'Orejona'.

"Sigue siendo la misma persona. Lo único es que ahora está en el panorama mundial. Es el mismo Kylian, si no juega, está enfadado o molesto", continuó

"Conozco bien a Cristiano y él quiere destrozar todos los récords. En ese aspecto, Kylian es igual".

¿Real Madrid volverá a pujar por Mbappé?

Según el diario 'Mundo Deportivo', en Valdebebas saben que Mbappé está valorizado en 200 millones de euros, pero ellos quieren poner 300 para convencer al PSG que lo venda. Eso sí, Real Madrid no quiere conflictos con el club francés, con el que Florentino Pérez guarda excelentes relaciones.



El Madrid sabe que Mbappé será el mejor del mundo en unos años y a diferencia del 2017, no quiere dejarle escapar. Y es que en el verano de ese año, Kylian estuvo cerca del equipo merengue, pero Florentino no soltó los 100 millones que AS Mónaco pedía.



► La Generación Z: los 10 jugadores con mayor valor nacidos en el 2001 [FOTOS]



► ¡Golazo de América! Ibargüen abre el marcador ante Santos Laguna en el Azteca [VIDEO]



► Boca vs. Arsenal EN VIVO desde La Bombonera: juegan por la fecha 12 de la Superliga Argentina



► ¿Se repite la final de Champions? N'Golo Kanté genera 'guerra' entre Real Madrid y Liverpool