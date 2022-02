La noticia del viernes en el mundo del fútbol fue sin duda la reunión que sostuvieron en Mónaco el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y el representante de Erling Haaland, Mino Raiola. En el Principado, las partes conversaron sobre el futuro del goleador y la posibilidad de convertirse en delantero azulgrana a mediados de año. Como era de esperarse, la cumbre por el crack del Borussia Dortmund llegó a oídos de Florentino Pérez, mandamás del Real Madrid, que, según el diario español Marca, va a responder con un movimiento de locura. El club de LaLiga quiere tirar la casa por la ventana.

Haaland tiene en su contrato con el Dortmund una cláusula de rescisión estimada en 75 millones de euros, que le permitiría dejar el club al terminar esta temporada. Pues bien, el Real Madrid está decidido a poner más dinero con tal de quedarse con los servicios del goleador nórdico.

La oferta de Florentino Pérez podría llegar o pasar los 100 millones de euros. El Madrid ha pagado antes cifras similares. Sin embargo, en su agenda de fichajes no contaba con otros ‘galácticos’ como Mbappé, que si bien llegaría gratis por ser agente libre, representará un gran gasto en la masa salarial del club.

Según la citada fuente, Real Madrid quiere juntar a Mbappé y Haaland a cualquier costo, por lo que no ha dudado en plantear la posibilidad de poner más dinero en los bolsillos de Raiola. Del lado del futbolista, aún no existe una decisión definitiva sobre su futuro, pero ya no se ve en Alemania.

Haaland ya habría decidido desvincularse del BVB, donde acumula 80 goles en 79 partidos, a final de temporada. El goleador nórdico está decepcionado con el proyecto deportivo del cuadro de la cuenca del Ruhr y ahora busca un club con el que pueda aspirar a ganar todos los títulos.

Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Erling Haaland, nacido el 21 de julio de 2000, se encuentra valorizado en 150 millones de euros. El también internacional con Noruega vistió antes las camisetas de Bryne, Molde y RB Salzburgo.





