Fuera Marcelo: los otros dos jugadores que pide Cristiano del Real Madrid

Perdió con su compañero que lo hacía goleador en el Real Madrid , pero eso no significa que no tenga otros pedidos en el mercado de fichajes. Cristiano Ronaldo quiere repatriar algo en la ‘Casa Blanca’ y desea hacerlo para la próxima temporada. En ese sentido, el delantero portugués – cada vez con más poder en Turín – tiene dos pedidos hacia los directivos: uno puede ser factible dado que no tiene espacio en el equipo y el otro es más complicado.



Se tratan de Keylor Navas y Casemiro, arquero y mediocampista del Real Madrid. Fuera de la plantilla de Zinedine Zidane, el portero costarricense no tendría problemas en recalar en Italia de cara a la siguiente temporada. Es más, la negociación caería redonda para la ‘Vecchia Signora’ del Calcio, dado que no habría mucha inversión para traer al ‘tico’ a Turín.



El caso de Casemiro es más complicado. Casemiro ha sido titular indiscutible en el Real Madrid de Zinedine Zidane, así como de otros entrenadores. Siendo el jugador que genera la destrucción sería difícil que ‘Zizou’ le ponga el cartel de transferible, por lo que la ‘Juve’ tendría que presentar una oferta muy alta para hacerse con el pase del brasileño en el mercado.



A falta de confirmarse el técnico de la Juventus (sería Maurizio Sarri), Cristiano Ronaldo espera que se cumplan con todos sus pedidos en este mercado de pases en Europa.



► ¡Por la gloria! Sigue la Inauguración de la Copa América 2019 desde Sao Paulo, Brasil | vía DirecTV



► "Brasil puede armar tres equipos", declara Carlos Lampe, arquero de Bolivia



► Preocúpate, Leo: Barcelona, a punto de perder otro fichaje en el mercado de pases



► A punto de irse al rival: el descartado de Zidane a cambio de 50 millones de euros