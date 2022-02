Lo suyo fue llegar, debutar y marcar gol en su primer partido con la Juventus. El nombre de Dusan Vlahovic es ahora mismo el que está de moda y agitando el fútbol italiano. El delantero serbio fichó por el cuadro bianconero por 70 millones de euros desde la Fiorentina, aunque la historia bien pudo ser distinta, pues desde el propio equipo ‘viola’ ofrecieron al atacante al Real Madrid, que lo rechazó por esperar a Kylian Mbappé.

Según informa Jesús Gallego, en la SER, la ‘Fiore’ llamó al Madrid ofreciéndole fichar a Dusan, para así evitar que recalase en un rival de la Serie A y tratando de obtener mayor retorno económico que esos 70 ‘kilos’ desembolsados por la ‘Vecchia Signora’. El conjunto blanco lo tuvo claro y dijo ‘no’.

Sin embargo, la respuesta de la ‘Casa Blanca’ fue clara y contundente, y dijo ‘no’, pues su objetivo sigue siendo Mbappé y, a pesar de pensarse la operación, dado el potencial del serbio, no quisieron alterar su hoja de ruta.

“No se quería tener una rotación de cuatro futbolistas en el ataque con el ya mencionado Mbappé y el dúo que forman en la actualidad Vinicius y Benzema”, añadió el citado periodista. En esta presente temporada, Vlahovic marcó 17 goles en los 21 partidos que disputó con la Fiorentina.

“Juntamente con Haaland y Mbappé, es uno de los mejores delanteros actuales”, aseguró el técnico de la ‘Juve’ Allegri sobre su estrella. “Ya ha marcado mucho y tiene unas cualidades extraordinarias, pero sobre todo muchas ganas de progresar”, añadió.

Su decisión no está tomada

El delantero francés, que marcó este domingo un golazo en la victoria e(5-1) del cuadro parisino ante el Lille por la Ligue 1 dejó caer un ‘bombazo’ en tienda merengue sobre su futuro en el mercado de fichajes de verano próximo.

“Estoy concentrado en ganar al Madrid y después veremos qué pasa”, dijo Mbappé en declaraciones para ‘Prime Video’. Si bien esto no apunta nada nuevo, pues ya lo ha señalado anteriormente, lo que apuntó después si ha puesto de nervios al madridismo.

“Mi decisión no está tomada. Incluso si el partido del Madrid cambia muchas cosas, y aunque soy libre de hacer lo que quiera, no voy a hacer ese tipo de cosas y no voy a ir a hablar con el adversario”, advirtió el delantero galo, que acaba contrato con el PSG a final de temporada.





