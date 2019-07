Luka Jovic a corazón abierto: "Nunca he dudado de mi valía y siempre creo que soy el mejor"

Si hay un jugador por el que se luchó -hasta ahora- para ficharlo, ese es Luka Jovic. El delantero de 21 años estaba en la mira de clubes top de Europa tras su gran temporada en Frankfurt, pero fue el Real Madrid quien lo sedujo más. Él sabe que en el 'mejor club del mundo' puede llegar a conseguir todo lo que se propone, porque si algo caracteriza al serbio es su convicción.

"Confianza es la cosa más importante para cualquier delantero. Y yo tengo mucha confianza. Nunca he dudado de mi valía y siempre creo que soy el mejor. ¿Dónde va a continuar esta historia? ¿Qué voy a lograr? ¿Cuál es el final? No lo sé, pero tengo sueños muy grandes", confesó el delantero en una amplia entrevista con The Player's Tribune.

Jovic sabe que llega a un club que no la pasó nada bien en el último curso, sobre todo, en su posición, donde los goles se fueron -en su mayoría- con Cristiano Ronaldo. Benzema tuvo una espectacular temporada, pero no fue suficiente y su llegada exige presión en hacer del Madrid un equipo goleador, pero no le corre al reto.

" En esta vida, todas las personas tienen ciertos dones, y creo que el mío es marcar goles. Creo que nací con ello. No sé cómo terminé jugando como delantero, pero desde que tengo uso de razón siempre he estado obsesionado con marcar. Cuando era niño, solía tener dos cintas VHS de todos los goles marcados en cada Mundial hasta 2006, creo. Estaba hipnotizado con Ronaldo, con la forma en que hacía las bicicletas ante los porteros", recuerda el serbio que le tiene mucho apego a su ciudad natal, Batar.

El delantero confesó que su hermana sufrió de leucemia y, cuando ella superó esa enfermedad, eso le dio un impulso para él demostrar que nada es imposible si te lo propones: " Quería ser un ganador como ella".

Además, una anécdota en su primer club, Estrella Roja, lo ayudó a reforzar su personalidad. "El club ni siquiera puede comprar frascos de champú para las duchas. Al día siguiente, algunos hinchas irrumpieron en los coches de los jugadores y pusieron frascos de champú en los asientos. Esto es más que un club de fútbol. Crecer en este entorno te da la confianza para no asustarte nunca por nada", remarcó

► Arsenal quiere a Malcom cedido con opción de compra y Barcelona dio respuesta a los 'gunners'



► ¡Alisten los calendarios! Take Kubo y la tentadora fecha de su debut oficial con el Real Madrid



► En su mejor momento: estrella juvenil del Real Madrid estará lesionado un mes y complica su estadía en el equipo



► ¡Zidane cambia de equipo! Se harta de estar en España y es anunciado como flamante fichaje en Portugal