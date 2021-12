El último domingo, en una entrevista con el medio Europe 1, Leonardo Araújo, director deportivo del Paris Saint-Germain, reconoció que la renovación de contrato de Kylian Mbappé (23 años) con el equipo francés se ha convertido en una situación complicada. A estas alturas de la temporada, cuando al delantero galo le quedan 10 días para ser libre y negociar con el club que quiera, no existe la más mínima señal de que el futbolista vaya a seguir jugando en el Parque de los Príncipes. De hecho, en el seno de la directiva parisina ven a ‘Kiki’ cada vez más lejos y convencido de seguir su carrera en el Real Madrid.

Desde hace un par de temporadas, el club español de LaLiga Santander no ha hecho más que seducir a Mbappé para convertirlo en su nuevo ‘galáctico’, en un jugador llamado a marcar una época en el Santiago Bernabéu. Finalmente, en junio del próximo año, el presidente Florentino Pérez tiene todas las de firmarlo y sin darle un euro al PSG.

No hay duda de que será un golpe muy duro para el líder de la Ligue 1. Sin embargo, entre los altos mandos ya planean la forma de cobrarse una revancha con el Real Madrid, de vengarse. Y no han encontrado mejor idea, según el diario español El Nacional, que llevarse a su gran goleador: Karim Benzema.

“El PSG tiene otro plan y este no es otro que el de vengarse del Real Madrid por todo el mal que les está provocando el asunto con Mbappé. El jugador lleva meses ausente por culpa de Florentino Pérez y el verano pasado pidió en varias ocasiones que le dejaran irse al Real Madrid, una prueba más que evidente de que el club blanco había actuado por la espalda. Al-Khelaïfi se la tiene jurada a Florentino Pérez y en cuanto pueda se cobrará su venganza”, publica el mencionado medio.

Benzema termina contrato con Real Madrid a mediados de 2023.

Con 34 años encima, el nacido en Lyon sigue dando exhibiciones en el Real Madrid. En la temporada 2021-22, lleva 18 goles en la misma cantidad de partidos entre LaLiga Santander (13) y Champions League (5). Su eficiencia es innegable y el PSG lo quiere en sus filas para el mercado de verano del próximo año.

Según la citada fuente, los jeques del PSG planean fichar a Zinedine Zidane como entrenador y a Benzema como el reemplazo de Kylian Mbappé. De esa manera, el cuadro francés le devolvería al Real Madrid la daga que significaría llevarse a ‘Donatello’ al Santiago Bernabéu. Y a costo cero.

De momento, el Madrid y Benzema no se han sentado a conversar sobre la renovación de contrato, el cual termina el 30 de junio de 2023. En Valdebebas quieren seguir contando con el francés por un par de temporadas más, pero no tienen prisa para firmar la extensión del vínculo.

En tanto, la voluntad del atacante galo es seguir jugando en el club de Chamartín y después, posiblemente, fichar por el Lyon, club que lo lanzó al estrellato y al que recientemente se refirió. A estas alturas de su carrera, el ‘Gato’ no descarta ningún escenario.

“Tengo contrato con el Real Madrid. Me siento bien actualmente. ¿Después de ello? No lo sé, porque voy pensando año a año. Si me siento bien, continuaré en el fútbol, y si no me siento bien, ya veremos. Pero actualmente tengo dos años de contrato con el Real Madrid”, dijo Benzema en septiembre último.

Según el portal Transfermarkt, sitio especializados en tasaciones de futbolistas, Karim está valorizado en 25 millones de euros. Además de centrodelantero, el internacional con Francia tiene capacidad para jugar como extremo por la banda derecha e izquierda.





