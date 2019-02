El nuevo plan de Florentino en el mercado tras el caso de Neymar y Hazard

Si un plan se te complica, tomas uno de contingencia. Florentino Pérez tiene problemas para traer un futbolista top al Real Madrid. Su obsesión siempre ha sido Neymar, pero el PSG y el padre del futbolista han descartado que se mude de París, por lo que el presidente miró hacia Londres para fichar a Eden Hazard. El futbolista tenía todo arreglado para mudarse al Bernabéu e incluso se decía que ya buscaba casa en la capital de España, pero todo se ha tirado a la borda tras la sanción que ha recibido el Chelsea en los últimos días.



No obstante, no todo termina siendo malo para el mandamás madridista. Florentino siempre tiene un as bajo la manga y ya analizada a otros dos jugadores. De acuerdo a medios españoles, los nuevos objetivos son Paulo Dybala y Harry Kane. Te presentamos el caso de ambos futbolistas de cara a la próxima temporada. ¿Llegarán a vestir de blanco?



El primero es el delantero argentino. Dybala ha regresado a la titularidad con la Juventus, aunque no vería con malos ojos irse al tricampeón de la Champions League. Con el Real Madrid, el atacante sabría que también sería titular indiscutible, por lo que solo se tendría que negociar la ficha con la ‘Vecchia Signora’. ¿Podrá ser un fichaje de Florentino?



El segundo es Harry Kane, aunque este es más difícil. El Tottenham siempre lo ha tasado en más de 200 millones de euros, además de ser un centrodelantero, posición en donde Karim Benzema tiene tiempo para rato en el club. Su regularidad en las últimas fechas hace que el Real Madrid ahora busque más extremos que ‘9s’. ¿Llegará uno al Bernabéu?



