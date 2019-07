La oferta irrechazable al Real Madrid por Mariano Díaz: la puerta de salida de España

Tres partidos de pretemporada (Arsenal, Bayern Munich y Atlético de Madrid) y no ha saltado al campo para tener algún minuto de juego. Si no te usan para los amistosos, es imposible que te pongan de recambio en los duelos oficiales. Zinedine Zidane le ha mostrado la puerta de salida a Mariano Díaz en los últimos días, pese a la insistencia del atacante de ‘ganarle’ un lugar dentro de la plantilla de cara a la siguiente temporada. Tan simple como eso.



En el mercado de fichajes de verano, algunos clubes se han mostrado interesados por el delantero dominicano, sin embargo, él solo ha tenido ojos para el Madrid. Ahora, de acuerdo a medios españoles, el Mónaco se encontraría interesado en tenerlo en sus filas en los próximos días. Mariano tiene buen caché en la Ligue 1 tras su paso por el Olympique de Lyon.



Mariano Díaz jugó 13 partidos en LaLiga Santander con el Real Madrid, en donde anotó tres goles. En cambio, en una temporada en el Lyon anotó 18 goles en 34 juegos.



Si bien no se ha revelado el monto que han ofrecido en Mónaco, en España se habla de que sería una propuesta irrechazable para Florentino Pérez. Y claro, necesita de dinero para volver a llenar las arcas tras las compras de Luka Jovic, Ferland Mendy, Eden Hazard y Militao.



En los próximos días, Mariano Díaz podría estar comprando pasajes de Barajas rumbo a Mónaco. Ese parece ser su destino.



