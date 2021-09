La temporada 2021-22 de LaLiga Santander tiene pocas semanas de haber comenzado. Apenas se han disputado tres jornadas hasta la paralización por la fecha FIFA. A pesar de ello, en el Real Madrid ya empiezan a exigir resultados. No precisamente al entrenador Carlo Ancelotti, sino a uno de los jugadores llamados a ser el futuro del club blanco. Se trata de Rodrygo Goes, que según el diario español ‘Don Balón’, ya tiene toda la presión encima para brillar en esta campaña. De lo contario, su nombre entraría en la lista de transferibles.

Tal como apunta la citada fuente, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, quiere que el joven brasileño empiece a justificar con creces los 45 millones de euros que en su día se pagó al Santos por su fichaje. Se trata de su tercer año en Valdebebas y es momento de verlo brillar.

En los dos años que viene vistiendo la camiseta del Real Madrid, Rodrygo apenas ha dado pinceladas de juego. Si bien nunca ha sido titular indiscutible para Zinedine Zidane, exentrenador del cuadro blanco, el brasileño pudo haber ganado más regularidad a su favor.

“Florentino no quiere esperar más para ver sobre el renovado Bernabéu la explosividad de aquel jugador que marcaba las diferencias en el campeonato brasileño con suma autoridad y que, por el momento, no ha visionado en el Real Madrid de una forma consistente”, apunta la citada fuente.

Rodrygo Goes tiene un valor de mercado de 30 millones de euros. (AP)

El problema para Rodrygo Goes es que la competencia en su puesto se ha hecho más dura en esta temporada con el regreso de Gareth Bale desde el Tottenham. El galés se ha ganado la confianza de Ancelotti en las primeras fechas de LaLiga y no será fácil relegarlo del once habitual.

A la presencia de Bale, Rodrygo Goes tendría que sumarle la posible llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid en el mercado de fichajes de invierno de 2022. El arribo del francés le quitaría todavía más minutos al crack brasileño.

Por el momento, el jugador sudamericano, valorizado en 30 millones de euros, ha disputado 62 partidos oficiales con la elástica merengue con la que ha cosechado 9 goles y 11 asistencias.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.