¡Florentino explota contra Zidane! No quiere ver más a estrella del Real Madrid a pesar que el técnico lo defiende

Real Madrid juega cada vez peor. El equipo blanco no levanta cabeza tras este terrible inicio de pretemporada. Luego de disputar cuatro partidos el saldo es negativo para el equipo de Zidane. Perdieron tres y solo ganaron uno, este fue en tanda de penales luego de empatar un partido en el que perdían 2-0 tras el término del primer tiempo. Florentino no está nada feliz.

Según informa Diario Gol, el principal problema del cuadro blanco es la defensa y el presidente blanco se lo advirtió a 'Zizou' antes que inicie la temporada. Le ofreció la contratación de De Ligt o Skriniar, pero el técnico se negó.

Es cierto que Eder Militao fue el gran refuerzo en la parte trasera, pero no es suficiente. Florentino sabe que no fue ni titular en la Copa América con Brasil. Además cree que no es lo suficientemente bueno como para liderar la defensa. El encargado esSergio Ramos , pero no el capitán no logra despertar.

El central español está mostrando una de sus peores versiones. Se le ve bajo de forma y lejos de ser aquel que salvó en tantas ocasiones al equipo. Muchos creen que el principal problema es la edad. Los 33 años ya empiezan a pesarle.

Zidane respaldó Ramos hace unas semanas cuando este amenazó con irse a China por una sustanciosa propuesta económica. Florentino no estuvo nada augusto con la situación , pero el técnico puso paños fríos entre ellos.

Ya es muy tarde para pensar en contrataciones para la defensa. Si llega un jugador será para el medio campo. Pogba o Eriksen son principales opciones. Quedan algunos partidos más de pretemporada para que Ramos despierte, de lo contrario no entrará a la lista de renovaciones.

