El partido de despedida de Bale: Zidane le daría la chance de ser aplaudido en el Bernabéu

No ha aparecido en la lista del Real Madrid para el partido en Anoeta frente a la Real Sociedad , tampoco lo había hecho en la última jornada pasada y queda la duda si en verdad estará presente en el duelo de despedida de los madridistas frente al Real Betis. El agente de Gareth Bale le busca equipo en Inglaterra, mientras que Zinedine Zidane ha dejado en el claro no contará con el galés de cara a la próxima temporada en LaLiga Santander. No obstante, pese a que participa en las convocatorias, medios en España aseguran que sí habría una despedida para el ‘Expreso de Gales’ en el Santiago Bernabéu. El público verá si le dice adiós.



Al igual que lo había hecho con James Rodríguez cuando se fue al Bayern Munich, ‘Zizou’ le daría una chance de jugar a Bale para que pueda recibir el calor del público en el estadio del Real Madrid, aunque en las últimas oportunidades tan solo había recibido pifias. Bale ya no tiene lugar en la plantilla del equipo, tan solo tiene que esperar ver en qué equipo jugará la próxima temporada, dado que sería vendido al club que cumpla con sus expectativas.



Pese a que ha marcado goles importantes en las finales de la Champions League, Bale ya no tiene la aprobación de su técnico ni el público, por lo que una oferta importante hará que haga sus maletas y cambie de destino para el 2019-2020. Bale tendrá que dejar su casillero y hacer maletas para mudarse de España y – probablemente – volver al Reino Unido.



Sin embargo, en los últimos días también ha sonado ofertas de la Superliga China. ¿La razón? La liga inglesa puede que no colma sus expectativas económicas, en Asia sí podrían pagarle lo que busca quien es en la actualidad el fichaje más caro de la historia del Real Madrid: 101 millones de euros. Todo un dineral en esa época.



