A pocas semanas para el inicio de LaLiga Santander, Gareth Bale ha definido su futuro en el Real Madrid. De acuerdo a ‘El Chiringuito’, el jugador gales quiere cumplir el último año de contrato que le queda en el Santiago Bernabéu y después pensar en nuevas aventuras. El atacante merengue no tiene en mente cambiar de equipo a pesar de que varios clubes han preguntado por sus servicios pensando en que el presidente Florentino Pérez podría venderlo a la baja antes de verlo partir gratis a mediados del próximo año.

“La intención de Gareth Bale y el conocimiento que tiene el Real Madrid de sus intenciones es que quiere cumplir ese año de contrato y luego emprender una nueva aventura”, dijo José Luis Sánchez del mencionado programa deportivo de la TV española.

Siempre según la citada fuente, el cuerpo técnico del Real Madrid sabe que Bale ha sido irregular en las últimas temporadas. No obstante, en algún momento de la campaña 2021-22, el ‘Expreso de Cardiff’ podría resultar importante para los planes de Carlo Ancelotti.

El jugador gales, con un salario anual neto de aproximadamente 15 millones de euros por temporada, termina contrato esta temporada con 32 años. Llegó al Real Madrid en el curso 2013/14 y fue de más a menos con momentos para el recuerdo como sus tantos en las finales de la Champions League y de la Copa del Rey al Barcelona.

Sin embargo, su irregularidad, sus lesiones, y su campaña errática en la 2019/20, provocaron su cesión al Tottenham. En el club inglés no gozó de toda la continuidad que habría deseado. Intermitente en las alineaciones, participó en veinte partidos y anotó once goles. No llegó a convencer a José Mourinho y a Ryan Mason.

Después, con Gales, alcanzó los octavos de final de la Eurocopa sin mucho brillo. Aún no ha vuelto a los entrenamientos y, si se queda, podría generar un problema en el Real Madrid, que con Vinícius, Militao y Rodrygo, sin contar a Kubo, ya tiene las tres plazas de extracomunitarios cubiertas.





