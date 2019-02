Real Madrid - Girona EN VIVO ONLINE GRATIS: Hora, fecha y canal para ver duelo por LaLiga Santander

Real Madrid - Girona EN VIVO ONLINE GRATIS: por LaLiga Santander | En el mítico estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid recibe este domingo 17 de febrero desde las 6:00 horas (Perú y Colombia) al Girona por la fecha 24 de la Liga española. Para ver fútbol en vivo, en esta ocasión se puede seguir la transmisión de la plataforma web de DEPOR, que traerá a sus lectores los goles, jugadas y estadísticas del encuentro.

El Real Madrid , revitalizado e inmerso en el momento más dulce de toda la temporada, recibe a un Girona en imparable caída libre, que si no es capaz de vencer enlazará su decimocuarto encuentro consecutivo sin conocer la victoria, igualando su peor racha desde el año 2008 en LaLiga Santander.

Febrero ha lanzado al Real Madrid de Santiago Solari. Los exámenes que encaraba los superó con nota. Racha de triunfos en LaLiga Santander , cinco jornadas seguidas, gran imagen en el clásico copero del Camp Nou con un empate que deja la semifinal abierta para el Bernabéu y buen resultado en el regreso de la 'Champions' con el triunfo en Amsterdam frente al Ajax (1-2).

El Girona, que no encadenaba seis derrotas desde el curso 1994-1995, apenas ha sumado cuatro de los últimos 30 puntos posibles, protagonizando una desoladora dinámica que, además de resucitar viejos fantasmas e inseguridades, ha acercado a los hombres de Eusebio Sacristán, que incluso llegaron a coquetear con la Europa League durante un tramo de la temporada, a las posiciones de descenso.

Real Madrid - Girona: Últimos partidos del Real Madrid

31/01/19 CDR Girona 1 - 3 Real Madrid

03/02/19 PRD Real Madrid 3 - 0 Deportivo Alavés

06/02/19 CDR Barcelona 1 - 1 Real Madrid

09/02/19 PRD Atlético Madrid 1 - 3 Real Madrid

13/02/19 ULD Ajax 1 - 2 Real Madrid

Real Madrid - Girona: Últimos partidos del Girona

24/01/19 CDR Real Madrid 4 - 2 Girona

27/01/19 PRD Girona 0 - 2 Barcelona

31/01/19 CDR Girona 1 - 3 Real Madrid

03/02/19 PRD Eibar 3 - 0 Girona

09/02/19 PRD Girona 0 - 2 Huesca



Real Madrid - Girona: ¿Qué canales transmitirán el encuentro por Laliga Santander?

Argentina DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Brasil Fox Premium

Canadá beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada, DAZN

Chile DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

China QQ Sports Live, PPTV Sport China

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica Sky HD

Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Francia beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

Alemania DAZN

Italia DAZN

Japón WOWOW, DAZN, SportsNavi Live

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá Sky HD

Perú DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

España beIN Sports Connect España, Movistar+, beIN LaLiga

Reino Unido Eleven Sports 1 UK

Estados Unidos beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

Uruguay DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Real Madrid - Girona: ¿A qué hora es el partido?

México: 05:00 horas

Perú: 06:00 horas

Colombia: 06:00 horas

Ecuador: 06:00 horas

Estados Unidos: 06:00 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1 hora, Nevada -3 horas, Los Ángeles -3 horas)

Venezuela: 07:00 horas

Bolivia: 07:00 horas

Argentina: 08:00 horas

Paraguay: 08:00 horas

Chile: 08:00 horas

Uruguay: 08:00 horas

Brasil: 09:00 horas

España: 12:00 horas

Italia: 12:00 horas

Francia: 12:00 horas

Japón: 20:00 horas

Real Madrid - Girona: ¿Quiénes serían los posibles titulares del partido por LaLiga Santander?

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Ceballos; Lucas Vázquez, Bale o Vinicius, Mariano.

Girona: Bono; Pedro Porro, Ramalho, Pedro Alcalá, Juanpe, Valery Fernández o Raúl García; Pere Pons, Aleix García o Douglas Luiz, Àlex Granell; Portu, Stuani.