Keylor Navas fue el portero del Real Madrid que ganó tres Champions League consecutivas entre 2016 a 2018. El arquero costarricense fue un muro bajo los tres palos y debido a su tremendo nivel, los merengues regresaron a la élite del fútbol mundial. Sin embargo, la llegada de Thibaut Courtois hizo que pase al banco de suplentes y posteriormente se marche al PSG.

Hace una semana, Keylor Navas regresó a tierras españolas, pero esta vez con la camiseta parisina para enfrentar al Real Madrid por la fase de grupos de la Champions League. El choque quedó 2-2 en el Santiago Bernabéu y ahora, el último martes, el ex Levante dio una entrevista a El Chiringuito en la que habló de su etapa como jugador blanco.

“Desde niño sabía que quería jugar en Real Madrid. Cuando llamaron, dije sí sin saber cuál era mi contrato. Siempre pensé qué iba a hacer cuando suceda. ¿Gritar, llorar, saltar? Estaba en mi cama y no hice nada de eso”, fue lo que indicó Keylor en un primer momento en conversación con el citado medio.

Keylor tiene al Real Madrid en su corazón

Asimismo, el internacional con la Selección de Costa fue consultado respecto a su salida del conjunto merengue. “Eso ya es cosa del pasado y la verdad que me quedo con las cosas buenas que viví allí. He disfrutado muchísimo. Soy agradecido por la confianza que tuvieron en mí. Agradezco el apoyo de la gente y siempre me mostraron cariño”, añadió.

Por otra parte, el Real Madrid se prepara para lo que será el partido de este sábado frente al Espanyol en condición de local por la jornada 16 de LaLiga Santander. Viene de ganarle 2-1 al Alavés en Mendizorroza.

