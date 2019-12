Cristiano Ronaldo tomó la decisión de partir del Real Madrid luego de levantar la Champions League en Kiev. “Fue muy bonito jugar aquí”, explicó. Juventus fue elegida como su nueva casa. Su salida no fue de las más alegres. Su accidentada relación con Florentino Pérez hizo que parta por la puerta falsa y cada vez salen nuevas revelaciones sobre esto. Como la de Giorgio Chiellini y el Balón de Oro.

El portugués no fue elegido el pasado lunes en París como el ganador de la presea dorada. Lionel Messi levantó su sexto Balón y lo superó. Pero, según informó el central italiano, “el verdadero escándalo fue el año pasado, cuando el Real Madrid decidió que no debía ganar Cristiano Ronaldo”.

Los medios italianos hicieron eco de las declaraciones. Fabio Paratici, director deportivo del club italiano, dijo que Cristiano se merecía el Balón de Oro. Sus palabras, junto a las de Chiellini, De Ligt y Katia Aveiro y otros personajes que opinaron sobre la situación, sirvieron para que los medios italianos piensen que hay una guerra entre la Juventus y el Real Madrid.

La portada de 'La Gazzetta dello Sport'

La Gazetta dello Sport, compara los últimos cinco años de ambos clubes en lo que a títulos y dinero gastado se refiere, pero también recuerda que Florentino Pérez está dolido desde su marcha, asegurando que no ha sabido llenar el vacío que ha dejado el portugués, develando las carencias de algunos jugadores.

¿Qué dijo Chiellini?

“El año pasado Modric no debía Ganar el Balón de Oro, como mucho Griezmann o Pogba. No fue para Cristiano porque el Real Madrid no quiso. Este año debía ganarlo uno del Liverpool. Entre Messi y Cristiano es como elegir entre Rafa Nadal y Roger Federer”, declaró Chiellini en una entrevista con Sky Sports, durante la última premiación de la Serie A.

El experimentado defensor de la Juventus ‘cargó’ duramente contra la revista francesa ‘France Football’, organizador de este evento deportivo, y no paró de expresar su molestia por la elección del 2018-19: “el robo a Ronaldo la temporada pasada fue obvio, Modric ni siquiera estaba en su mejor año”.

