Keylor no puede confiarse: la advertencia de Zidane sobre el titularato en el arco del Real Madrid

Tras el triunfo del Real Madrid hoy ante Celta de Vigo por 2-0 , el técnico Zinedine Zidane aseguró que cuenta con el costarricense Keylor Navas y con el belga Thibaut Courtois para lo que resta de temporada y que ya se verá "lo que pasa a final de año".



"No va a ser definitiva, faltan diez partidos. Hoy ha jugado Keylor y Thibaut va a jugar otra vez. Tengo el tercer portero que es Luca, tengo a tres buenos porteros y veremos lo que voy a hacer. Este tema siempre va a salir. El Real Madrid necesita dos, tres o cuatro grandes porteros. Yo voy a contar con los dos hasta final de temporada y ya veremos lo que pasa a final de año", dijo en la rueda de prensa.



Zidane explicó su decisión de contar con la 'vieja guardia' de nuevo y volver a poner en el once inicial a Keylor Navas, Marcelo e Isco Alarcón, que no contaban para el argentino Santiago Solari.



"Nadie aquí va a quitar lo que han hecho estos jugadores. Lo que hago es que tengo una plantilla y voy a contar con todos. Con Reguilón, que lo ha hecho bien hasta ahora, y al mismo tiempo Keylor, que es muy bueno. Marcelo, ni te digo; Isco, igual, y tengo que contar con estos jugadores porque son buenos, nada más. Voy a contar con todos", insistió.



"Yo voy a contar con ellos porque lo han demostrado hoy. Y al mismo tiempo es lo jodido de lo que hace un entrenador, porque voy a necesitar de todos y a veces hay algunos que se van a quedar fuera y es la dificultad de un entrenador", subrayó.



