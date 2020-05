Con la promesa de regresar. El portero español Iker Casillas ha recordado su último partido como jugador del Real Madrid -del que se cumplen cinco años- y aseguró que “algún día” volverá a la ‘Casa Blanca’, donde creció como jugador desde la categoría benjamín hasta el año 2015, tras 16 temporadas en la primera plantilla.

Este sábado se cumplió un lustro de su adiós. Casillas disputó el último partido con la camiseta del Real Madrid un 23 de mayo ante el Getafe, con una goleada por 7-3, en el último partido de Liga. El mostoleño lo recordó con cariño y envió un mensaje a los aficionados a través de Twitter.

“El último partido en Madrid. ¡Algún día volveré!”, escribió en inglés Iker Casillas, cuya despedida del club de sus amores no fue como hubiera deseado. Así se expresó el cancerbero un año más tarde. “Todo jugador del Real Madrid merece una despedida como la de Arbeloa”, aseguró.

Mensaje sincero

Unas horas después, el guardameta campeón del mundo en el 2010 se extendió y reflexionó a través de otro mensaje, pero ahora en su cuenta de Instagram, en la que ahondó sobre su llegada al Porto.

“Pocas veces hablé de mi salida del Real Madrid. Di una rueda de prensa en solitario, error y me fui. Cinco años han pasado ya desde entonces. Cinco años desde que crucé la frontera que me llevó a nuestro país vecino: Portugal”, señaló.

Y en el Porto encontró lo que estaba buscando. “Es así amigos, todos los jugadores (sean buenos o malos) quieren mejorar. Y para ello hay mejorar lo físico y lo mental. Y esto último era importante. En Oporto lo volví a sentir. Que no os cuenten otras cosas. Esta foto es de un Real Madrid vs Getafe, temporada 14/15. Yo ya sabía que iba a ser mi último partido. The Last Match”, concluyó.

