En la interna del Real Madrid siguen trabajando en el próximo centrodelantero del equipo y por ahora no parece que tengan prisa. Carlo Ancelotti es el principal interesado en que esto se resuelva pronto, pero de momento es consciente que tienen que dar los pasos correctos para no fallar. Por ello, aunque la posibilidad de fichar a Kylian Mbappé sigue en el tintero, no quieren perder el tiempo en algo que no depende de ellos, sino en lo que decida el jugador y el París Saint Germain.

Con este panorama, desde España señalan que el club ‘blanco’ ha vuelto a ver con buenos ojos la incorporación de Dusan Vlahović. El atacante de la Juventus fue tentando anteriormente, pero nunca hubo una propuesta formal. Ahora, con la necesidad de un futbolista que pueda ocupar el lugar de Karim Benzema, el panorama es distinto.

Según la información de Sport, los ‘merengues’ no quieren inmiscuirse en la pelea publica entre Mbappé y el PSG, por lo que ven con buenos ojos solicitar una cesión del serbio. La ‘Juve’ no está pasando por un buen momento económico y este sería el contexto propicio para pueda soltar a una de las armas de Massimiliano Allegri.

“El objetivo prioritario del Real Madrid es Kylian Mbappé. No tienen prisa y esperarán acontecimientos sin implicarse en esas tensiones en la relación entre el jugador y el PSG. El internacional francés quiere cumplir el año de contrato y el club que renueve o lo vende. El Madrid esperará pero ha elaborado un plan B en caso de tener que esperar un año y ese pasa por fichar un ‘9’ pero sin que sea una apuesta definitiva. Vlahović puede ser ese jugador que refuerce el ataque blanco”, señala el citado medio.

La Juventus ha tasado a Dusan Vlahović entre 70 y 80 millones de euros, un monto que el Real Madrid no está dispuesto a gastar en un futbolista que no sea Kylian Mbappé. Eso sí, en vista de que el ‘caso plusvalía’ sigue generando estragos en la interna del cuadro italiano, la propuesta de una cesión no sería mal vista: podrían pagar el salario del jugador y, si la ‘Vieja Señora’ acepta, añadirían una opción de compra a futuro.

Dusan Vlahović estaría en los planes del Real Madrid. (Foto: Getty Images)





Las opciones de Ancelotti

Queda esperar cuál será la próxima movida de los madrileños, pues por ahora solo cuentan con tres delanteros: Vinícius Júnior, Rodrygo y el recientemente llegado, Joselu. Carlo Ancelotti no está conforme con el plantel que hasta ahora tiene, pero tampoco presionará a la directiva hasta que no consigan a un atacante de categoría. Sin Harry Kane a la vista por su cercanía con el Bayern Múnich, lo Vlahović no sería una mala ida.





