Son los principales señalado de la afición del Real Madrid y no solo por el papelón de la Copa del Rey ante el Alcoyano, sino por otras actuaciones a lo largo de esta y la anterior temporada. El rendimiento de Isco y Marcelo sigue causando malestar en el madridismo, que ahora le ha sumado otra tara más allá de su rendimiento en el campo: la actitud de ambos jugadores.

El programa español ‘El Chiringuito’ reveló unas imágenes que han indignado al entorno del Madrid, pues el lateral brasileño y el mediocampista malagueño aparecen conversando entre risas, cuando a los blancos les habían empatado a falta de 10 minutos para el final.

La conversación ocurrió en un momento que seguro no gusta a la afición, puesto que correspondía a los instantes previos al comienzo de la prórroga.

Zidane sigue, pero...

El Real Madrid no baraja el cese en sus funciones de Zidane y no espera la dimisión del técnico francés, según reveló la agencia de noticias EFE. La preocupación en la directiva presidida por Florentino Pérez marca el día después a una nueva eliminación, tras caer en semifinales de la Supercopa de España y seis días después de la Copa del Rey, pero no se tomará medidas a corto plazo.

La situación económica que vive el club por la pandemia y el estado del mercado de entrenadores se suman a la falta de intención del Real Madrid de cambiar de entrenador a mitad de temporada.

Será a final de curso, si no hay eliminación europea en octavos de final de la Champions League ante el Atalanta italiano, cuando se haga balance junto a Zidane para tomar una decisión de cara al próximo curso.





