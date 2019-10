Una oportunidad que no puede desaprovechar: James Rodríguez vuelve a sonreír en Real Madrid

88 minutos de juego entre Croacia y Gales por las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020. Los rojiblancos se sentían cómodos con el 1-1 de visita que los pone con pie y medio en el máximo torneo europeo; sin embargo, una mala noticia le borró la sonrisa por un momento al entrenador Zlatko Dalic. Se trataba de Luka Modric , estrella del Real Madrid.

El volante, en su intento de cortar a Harry Wilson, cometió falta pero llevó la peor parte. El golpe en la rodilla no le permitió seguir. Se le vio cojear de forma ostensible en los instantes finales. De inmediato sonaron las alarmas en el Santiago Bernabéu.

“Solo sufre un fuerte golpe en el cuádriceps y con dos o tres días de descanso debería estar bien”, explicó el técnico croata pero esto no quita que igual la preocupación empiece a asomar por la cabeza de 'Zizou' que podría quedarse sin uno de sus favoritos: sin embargo, puede ser la oportunidad para que vea un poco más de su horizonte y encuentre a un reemplazante de gran nivel: James Rodríguez.

El colombiano vivió una verdadera novela en el último mercado de fichajes. Terminó su cesión de dos años en el Bayern Munich y, a pesar que existió la posibilidad, el técnico Niko Kovac tomó la decisión de no contratarlo, por lo que debió regresar al Real Madrid de Zinedine, lugar del que se fue con el francés en el banco.

James Rodríguez selló el triunfo del Real Madrid en el Bernabéu por LaLiga

Los rumores indicaban que el DT blanco no lo quería recibir pensando que con la llegada de Eden Hazard, la regularidad de Modric, Kroos y Casemiro bastaba; sin embargo, ninguno de estos se muestra en su mejor momento. El belga y su papel de "estrella" aun no es notorio en el equipo, mientras que los otros tres no son los mismos que pudieron levantar tres Champions League de manera consecutiva. Esto no quita que siga confiando en ellos y que los crea como sus "favoritos".

Finalmente James tuvo que quedarse en el Real Madrid siendo consciente que sus oportunidades serían mínimas, por lo que cada vez que tiene la oportunidad de pisar el campo no las desaprovecha y lo más importante, siempre con una sonrisa o demostrando, que a pesar de los problemas sigue siendo hincha del club.

Un claro ejemplo fue su festejo de gol ante el Granada. A pesar que sentenció el 4-2 y que el partido estaba a punto de terminar, gritó el tanto como si fuese uno de los más decisivos. Se quitó la camiseta y fue a abrazar a las graderías del Bernabéu.

Zidane no tiene que tener un nuevo dolor de cabeza si Modric tiene que descansar unos cuantos días, James es capaz de tomar las riendas del medio campo y ser el conductor que necesita el equipo para mantenerse en lo más alto de LaLiga, solo queda en él demostrarlo.

¿James pudo llegar al Atlético de Madrid?

El colombiano fue relacionado con el cuadro 'colchonero', donde juega un compatriota de él, Santiago Arias. El lateral derecho que es titular para Simeone y siempre ha rendido en el plantel, fue consultado por la situación.



“Hablamos sobre el Atleti. Le pregunté si eran ciertos los rumores y le expliqué cómo eran las cosas aquí, pero poco más. Había opciones, pero no se habló mucho más del tema porque era una cosa de clubes” , explicó Santiago Arias en conversación con El Partido de la Una de Onda Madrid.



► Éramos felices y no lo sabíamos: el top 20 de jugadores de infancia que se retiraron este 2019 [FOTOS]



► Buenas noticias: Giovani dos Santos regresaría antes de tiempo a las canchas con América tras operación



► ¿El mejor arquero del mundo? La brutal atajada a una mano de Oblak que causa furor en redes sociales [VIDEO]



► ¡Partidazo en Kiev! Portugal vs. Ucrania juegan con Cristiano Ronaldo por fecha 8 de Eliminatorias a la Euro