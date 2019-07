¿Qué dirá Florentino? El motivo que pone al Real Madrid en ‘jaque’ en la venta al Atlético

Florentino Pérez se encuentra en ‘jaque’. Si vende a James Rodríguez , el presidente madridista consigue caja para afrontar el fichaje de Paul Pogba. Sin embargo, si lo vende al Atlético de Madrid, el fanático madridista no le perdonará si triunfa al mando de Diego Simeone. El dilema se encuentra ahí luego de que el delegado Miguel Ángel Gil haya confesado de que existen las intenciones de adquirir los servicios del volante colombiano para la próxima temporada.



Tasado en un precio de mínimo 50 millones de euros, James Rodríguez desea quedarse a vivir en la capital de España. Por ello, el cafetero manda guiños al Atlético a la espera de que su situación se resuelva en los próximos días en el mercado de fichajes de verano. ¿Y el Napoli? Bueno, la oferta de 40 millones de euros también se encuentra bajo la mesa.



Con un sueldo de 7.5 millones de euros netos al año, James Rodríguez desea ya estampar la firma con el conjunto rojiblanco. No obstante, la decisión se encuentra en las manos de Florentino. ¿Reforzar al equipo que te metió 7-3 en la pretemporada? Ya con la salida de Marcos Llorente, el madridismo se ha mostrado contrariado por la salida de un prometedor volante central, mientras que las ‘vacas sagradas’ no se sacrifican durante los 90 minutos.



Tras dos temporadas en el Bayern Munich, James Rodríguez se pone a las órdenes del equipo que decida el Real Madrid. El Atlético puede ser un golpe. El tiempo solo dirá si Florentino tuvo la razón o no, mientras esta novela sigue creciendo en los últimos días.



