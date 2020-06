James Rodríguez continúa viviendo un presente no tan cómodo en Real Madrid, puesto a que Zinedine Zidane no lo toma en cuenta para integrar la oncena principal de uno de los equipos más populares y ganadores del mundo. En el camino, se presentaron varias ofertas para contar con el jugador colombiano, destacando las de Nápoli y Atlético de Madrid.

Según confirmó el entorno del futbolista en diálogo con Radio Marte, el ’10′ colombiano expresó su deseo por vestirse de rojiblanco y ser dirigido por el ‘Cholo’ Simeone, pero la negociación no llegó a darse por la negativa del elenco merengue.

“James Rodríguez hubiera preferido ir al Atlético de Madrid, en caso se complete la transferencia. Esto no significa que no hubo intentos de otros clubes por contar con él, también. Se siente cómodo en España, a nivel personal, y no estaba convencido de cambiar de país. Puede ser que el partido amistoso de verano (victoria por 7-3 del ‘Atleti’ sobre el Real) haya influido. Pero al final, el Madrid, que quiere dominar en España y en el mundo, todavía considera que el jugador es importante para su equipo y decidió no venderlo. Esta era la posición oficial”, sostuvo el padre del jugador, Juan Carlos Restrepo.

James Rodríguez y su presente en Real Madrid

James Rodríguez tuvo que dejar el Bayern Munich a inicio de temporada. El cuadro bávaro decidió no aplicar la opción de compra que le brindaba el Real Madrid. El colombiano hizo las maletas y regresó al Santiago Bernabéu sin conocer qué le depararía el futuro. Zinedine Zidane no lo tenía como sus favoritos por lo que tendría que pasar un buen tiempo en la banca de suplentes.

Volvió a jugar de titular ante la Real Sociedad el pasado domingo y parece que con la carga de partidos tendrá más momentos en el campo, aunque no estaría del todo conforme.

