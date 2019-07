¡Nadie lo tenía! James Rodríguez dio tremenda sorpresa a hinchas del Real Madrid y se quedaría [FOTO]

En medio de la incertidumbre sobre su futuro, se sumó a las órdenes de Zinedine Zidane. El volante colombiano James Rodríguez regresó, dos años después, a los entrenamientos con Real Madrid tras su cesión al Bayern Munich, que tenía una opción de compra sobre el jugador, pero no la ejerció a pedido del mismo mediocampista.

Fue una sesión a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva Real Madrid. Los merengues, en su página oficial, se refieren al colombiano en estos términos: "Casemiro, James Rodríguez y Éder Militao - este último nuevo fichaje - iniciaron la pretemporada. Los tres completaron el calentamiento con el grupo y después hicieron carrera continua y trabajo específico con balón".

James, también ex futbolista del Porto y AS Mónaco, no se entrenaba con el Madrid desde el 2 de junio de 2017, un día antes de la final de la Champions League de Cardiff, en la que la 'Casa Blanca' obtuvo su duodécimo título al vencer por 4-1 a Juventus.

Así fue captado James Rodríguez a su regreso al Real Madrid. (Foto: RMCF) Así fue captado James Rodríguez a su regreso al Real Madrid. (Foto: RMCF)

El colombiano tuvo que presenciar aquella final desde el banquillo, pues 'Zizou' no contó con él. Se fue cedido al Bayern, del que ahora regresa con el futuro en el aire. En los rumores del mercado veraniego de fichajes se ha hablado que podría llegara tanto al Atlético como al Napoli, aunque su regreso a los entrenamientos con el cuadro merengue indicaría que también tienen chances de quedarse en el primer equipo.

Real Madrid se sometió este lunes a un entrenamiento a puerta cerrada "exigente", según la página oficial del club, antes de viajar a la ciudad de Munich para enfrentarse este martes al Tottenham en el marco de la Audi Cup.

(Con información de EFE)

