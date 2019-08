No será tan fácil, Keylor: Real Madrid se siente traicionado y complica la salida de Navas

Zidane ya eligió un portero para esta temporada en Real Madrid y ese es Thibaut Courtois. El belga es el favorito del francés y Keylor Navas ya sabe que deberá buscar un nuevo equipo. Quiere minutos de juego y si se queda tendrá que estar en el banco gran parte de la temporada.

El costarricense ya tomó la decisión de partir, pero a la directiva no le gusta nada la idea. Este enfado nace debido a que la primera comunicación que tuvo el futbolista con los altos mandos fue para explicarles que tenía ganas de ser parte del plantel. Ahora, cambió de versión y destruye el plan que tenían armado.

Según informa Diario Sport, la cesión de Luca Zidane al Racing de Santander y a Lunin al Valladolid, fueron respaldadas debido a que se pensaba que Keylor se quedaría, pero ya no será así.

'Carrusel Confidential' de la Cadena Ser, explica que la directiva del Santiago Bernabéu se siente traicionada, consideran que Navas les ha dado "una puñalada por detrás". Una frase que empezaría a sentenciar el mal ambiente en la relación jugador-dirigencia.

Keylor sigue intentando convencerlos que le abran la puerta de salida, pero no se la pondrán tan fácil. Solo dejará el club blanco si las condiciones son buenas para los blancos y si encuentran un sustitutos.

PSG quiere a Navas

De acuerdo al diario AS en su edición del domingo, el PSG ha ofertado 17 millones de euros por el portero de 32 años. Keylor Navas , sabiendo que no tiene opciones de ser titular con Thibaut Courtois, miraría con buenos ojos mantenerse en la élite en Europa. Puede que la Ligue 1 no tenga el nivel de competencia que LaLiga , pero sí mantiene la hegemonía y el orden de cara a la Champions League, el objetivo que tienen los dueños del club francés.



No obstante, de cara a las negociaciones, el Real Madrid pediría cinco millones de euros más. Keylor es una garantía para el arco, pero Florentino Pérez también quisiera hacer un poco de caja tras las inversiones realizadas en las pasadas semanas en el mercado de pases.





► ¡Con más de un peruano! El top 20 de los jugadores más prometedores de Sudamérica este 2019 [FOTOS]



► ¿Qué te pasó, Barcelona? El polémico 'tuit' con Junior Firpo burlándose del 5-2 ante el Real Betis



► Te pido perdón: las disculpas del Barcelona tras tuit riéndose de la goleada 5-2 ante Real Betis



► Solo Neymar puede cambiarlo: tenía todo para ser sacrificado por Real Madrid pero Zidane se lo queda