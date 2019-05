¿Toni, llega Mbappé? La curiosa respuesta y guiño de Kroos al francés que suena en Real Madrid

Si existe un sueño de Florentino Pérez para el Real Madrid , ese es Kylian Mbappé. El presidente blanco quiere tener al francés campeón del mundo en Rusia 2018 para volvera colocar al equipo de Zidane en lo más alto del fútbol de Europa. Los intentos no decaen, y las declaraciones del delantero hacen soñar a los fanáticos.

''Creo que es el momento de tomar una mayor responsabilidad. Quizás en París sea feliz, pero quizás en otro lugar también con un nuevo proyecto'', dijo el delantero de 19 años el último domingo minetras recibía el premio al mejor jugador de la Ligue 1.

Este lunes, en el Santiago Bernabéu, revelaron a Toni Kroos como el nuevo fichaje para verano. El alemán renovó contrato hasta el 2023 y será el encargado de dirigir el barco en el medio campo de Zidane para conseguir los objetivos.

En la conferencia de prensa que realizó el alemán, fue consultado por los posibles fichajes, entre ellos Mbappé. De inmediato, su respuesta dio luces de su gusto por el jugador y también de su gran sentido del humor.

"Me gusta Mbappé como jugador pero esa pregunta no es para mí, tengo un buen contrato pero no le puedo comprar. Es una pregunta para el club" , explicó el exBayern Munich desatando murmullos y risas.

Tras llegar al PSG en 2017, primero en préstamo y después fichado por 180 millones de euros, el delantero de 20 años estaría en negociaciones para una prolongación de contrato con el club parisino, según varios medios de comunicación. Recordemos que al día siguiente de la eliminación en octavos de final de la Champions League contra el Manchester United, Mbappé había asegurado que seguirá en el PSG.

"Creo que seguiré aquí. De hecho, estoy seguro de ello. Con esta eliminación, con todos los problemas que va a acarrear, no sirve de nada echar más leña al fuego hablando de mi situación personal. Soy claro y preciso", explicó en ese entonces Mbappé.

Toni Kroos, que terminará contrato con el Real Madrid con 33 años, hizo un mea culpa de la mala temporada que tuvo, algo que tendrá que cambiar para lograr volver a pelear torneos eurpeos con los blancos.

"La temporada ha sido decepcionante, más si estás acostumbrado a ganar. Cuando llega una temporada de este tipo te decepciona pero es normal, esto puede suceder, lo que no era normal era lo que hicimos en los años anteriores”, finalizó.

