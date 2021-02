Real Madrid ha dado un gran paso para asegurar el fichaje de Kylian Mbappé una vez termine su etapa en el París Saint-Germain. De acuerdo a información de Eduardo Inda, tertuliano del programa español ‘El Chiringuito’, Zinedine Zidane intercambió mensajes con el joven delantero para felicitarlo por el triplete que le marcó al Barcelona en los octavos de final de la Champions League y pedirle que tenga paciencia para ser fichado.

“El día posterior al ‘Noucampazo’, a ese maravilloso el 1-4 frente al PSG. Zidane le mando un whatsapp a Mbappé con dos mensajes. Uno, lo obvio, que fue la felicitación. Y había otro mensaje, que fue: ‘Aguanta’ dijo Eduardo Inda en su sección semanal de exclusivas en El Chiringuito de Jugones.

“Creo que Mbappé no vendrá este verano porque no hay dinero y vendrá el siguiente. Estamos hablando de un club que no tiene necesidad de vender. Zidane lo está manejando maravillosamente bien», agregó la citada fuente.

Zinedine Zidane contactó con Mbappé tras el triplete ante Barcelona. (Foto: AFP)

‘Kiki’ ya tiene precio

Según ‘Le Parisien’, tras ver su fantástico partido en Camp Nou, PSG ha decidido tasar a Mbappé en 200 millones de euros, una cifra más realista a la crisis económica que se vive en el fútbol de Europa tras casi un año de estadios cerrados por la pandemia del coronavirus.

Semejante cantidad de dinero excluye a muchos clubes de hacerse con los servicios de Mbappé. De hecho, tal como apunta la citada fuente, solo Manchester City, Juventus, Liverpool y Real Madrid están en la capacidad de pagar los 200 ‘kilos’ por el exdelantero del AS Mónaco.

En la carrera por su fichaje, el club de la capital de España ha dado el primer paso utilizando la influencia de Zidane. Para Mbappé, el entrenador francés es todo un ídolo y sería clave a la hora de tomar una decisión definitiva sobre su futuro.





