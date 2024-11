Cuando Kylian Mbappé quedó libre del PSG y pudo unirse finalmente al Real Madrid, la expectativa de los fanáticos merengues se disparó por la llegada -después de una extensa novela- del francés. Sin embargo, su primera temporada como madridista no viene siendo la esperada: el bajo rendimiento de ‘Kik’ empieza a agotar la paciencia de los hinchas y hasta de la prensa local, que han puesto su nivel bajo la lupa. Las críticas no han parado y se han asentuado más luego de la derrota ante Liverpool por 2-0, en la que falló un penal que pudo cambiar el marcador.

Y aunque las críticas han sido duras, hay otros como Carlo Ancelotti que han sabido entender la situación. Pero el técnico del Madrid no ha sido el único comprensivo por este primer periodo de Mbappé en el Real, una exfigura de la ‘Casa Blanca’ también lo mostró su respaldo: Gareth Bale. El galés, que ganó 16 títulos en la capital español, defendió a ‘Kiki’ y de paso intentó justificar esta crisis de resultados de los merengues por tantas lesiones sufridas.

“Es muy difícil competir en estas circunstancias con tantas lesiones. Kylian es el mejor del mundo y solo es cuestión de tiempo para que lo demuestre. Salah y él han fallado los penales, pero como ganó el Liverpool, solo se hablará del [fallo] de Mbappé”, sostuvo Gareth Bale en TNT Sports, donde es comentarista.

Bale no fue ajeno a la mala racha de su exequipo en Champions League, donde acumula tres derrotas seguidas y está en riesgo su clasificación a la siguiente fase. “Real Madrid está pasando por un periodo complicado, pero sabemos que siempre encuentra la forma de sobreponerses. Muchas cosas no funcionan en este momento en el equipo”, agregó.

Las críticas a Kylian Mbappé

Desde Francia, L’Equipe se refirió al trámite y su rendimiento: “Será una noche que tendrá que olvidar pronto, falló muchos pases, perdió un balón que provocó la primera ocasión red, falló un penalti mal ejecutado, fue incapaz de crear peligro y su falta de confianza es manifiesta y perjudicial para el Madrid”.

Más duro y contundente fue Le Parisien sobre el rendimiento de Mbappé: “Vivió una auténtica pesadilla, perdió el balón, falló regates, perdió duelos e incluso falló un penalti. Sus compañeros no lo hicieron mucho mejor, escandalosamente dominados por el Liverpool”.

La crítica más fuerte llegó desde RMC Sports, otro medio galo que sentenció el accionar del extremo en la temporada: “Es triste, pero Mbappé ya no es jugador de fútbol. Ya no hace nada, no consigue nada, no siquiera puede correr. Incluso la forma en la que lanza a la portería es horrible”.

¿Qué se viene para Real Madrid?

A poco de terminar el 2024, el Madrid buscará acortar la distancia con Barcelona, equipo líder de LaLiga y que viene cumpliendo una excelente temporada. Los ‘merengues’ también disputan la Champions League, torneo en el que se mantienen firmes por clasificar a los octavos de final.

El próximo partido de los dirigidos por Carlo Ancelotti será ante Getafe el domingo 1 de diciembre y luego jugarán el miércoles 4 ante Athletic, en condición de visitantes. Cabe recordar que en el último mes del año jugarán el Mundial de Clubes, cupo obtenido por ser el actual campeón de la Champions League.

