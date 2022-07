Federico Valverde vuelve a ser protagonista de las portadas. Lamentablemente, en esta oportunidad no lo es por una buena actuación con el Real Madrid o la selección de Uruguay, sino por un hecho de delincuencia del que ha sido víctima junto a su novia y la madre de su hijo, Mina Bonino. Precisamente, ha sido la pareja del futbolista charrúa la que ha dado detalles del trágico suceso. Según la periodista argentina, ella y el jugador merengue fueron drogados por el cocinero de la casa en la que pasaron sus vacaciones en Ibiza.

“Cuando llegamos a la casa, ya estaba el cocinero. Me dice en ese momento que solo había una llave y que se la iba a llevar para al otro día volver a hacer el desayuno y no molestarnos. Al día siguiente yo no podía ni levantarme. Le mandé un mensaje a Leslie para que se llevara a mi hijo porque a mi me daba vuelta todo. Yo me sentía muy mal, pero pensé que era porque soy muy pajera y estoy en muy mal estado físico”.

Según Bonino, el robo asciende a 10.000 euros en metálico y se produjo cuando ella y Valverde ya estaban fuertemente indispuestos y prácticamente inconscientes. Después comenzaron a contar los motivos por los que empezaron a sospechar del cocinero.

“A la hora bajo y veo mis tres maletas en el salón. Había chanclas mías tiradas y Leslie estaba ordenando todo. Ella me dijo: ‘¿estuviste buscando algo?’ Como todavía estaba drogada me habré reído, no entendí un carajo y seguí con la mía. Cuando estábamos por irnos todos a la playa dije: ‘Voy a agarrar algo de plata’. Ya con la malla, mis anteojos, lista y preparada para tomar sol, abro la billetera y (estaba) vacía. Ahí apareció el cocinero diciéndome que él cuando llegó vio todo desordenado”.

Finalmente, cuenta el final de la historia y lo expuesta que se sintió ante unos extraños. Según Bonino, el inicio de las vacaciones fue terrible, pero fue mejorando con los días.

“Vinieron los de la inmobiliaria. Metieron un acting hermoso donde nos dijeron que la comida podía estar envenenada porque ellos creían qué había sido el chef, así que nos llevaron al hospital a hacernos análisis de sustancias. Los análisis mostraban si tenía cocaína, marihuana, éxtasis, anfetaminas o antidepresivos en sangre, pero era negativo en todo. Todo muy sutil para que nos desvalijen la casa y no me entere, rey. Pasamos nuestro primer día en el hospital. Vomitada por mi amiga y robada por algún conocido que me vio dormir en pelotas y es lo que más me perturba”.





