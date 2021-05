Eden Hazard sufre una sobrecarga muscular que le impedirá participar en la última jornada de LaLiga Santander, en el encuentro del Real Madrid ante el Villarreal, pero según informan a Efe fuentes del club, su participación con Bélgica en la Eurocopa no peligra al no haber lesión.

Las pruebas a las que se ha sometido Hazard tras ausentarse del entrenamiento del Real Madrid este viernes, han desvelado que no sufre lesión muscular. El centrocampista belga no podrá jugar ante el Villarreal por una “ligera sobrecarga” en su muslo derecho.

El club ‘blanco’ no emitirá ningún parte médico al no haber rotura muscular. La participación de Hazard en la Eurocopa no peligra y el jugador se podrá incorporar el día que arranque la concentración de su selección y decidir con el seleccionador de Bélgica, el español Roberto Martínez, el camino a seguir para llegar en plenitud al inicio de competición, el 12 de junio en el encuentro ante Rusia.

“Hazard algo tiene, poca cosa pero como siempre, no queremos arriesgar”, desveló Zidane en rueda de prensa. “Si no entrenó hoy con el equipo es porque le pasa algo. Mañana no va estar”, dijo Zidane en la previa del duelo frente al ‘Submarino Amarillo’.

Martínez lo espera

“Está en un estado de forma muy satisfactorio. Hemos seguido muy de cerca su situación y sabemos exactamente dónde está. Creo que su condición médica es la mejor que ha tenido en un largo, largo período de tiempo”, dijo el seleccionador de Bélgica sobre el ‘Duque’.

Y agregó: “No hay que recordar lo importante que es Eden Hazard para la selección nacional. Es nuestro capitán. La manera en que se desempeña en nuestro ambiente es esencial y es vital. Es importante es que termine fuerte su temporada con el Real Madrid. En las últimas semanas ha tenido un buen nivel médico y parece un jugador que puede jugar a su mejor nivel en las próximas semanas”.

