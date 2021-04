Pese a que en Alemania ya lo dan por hecho, incluso hasta cifras de la operación ya hay, en el Real Madrid lo tienen claro e igual intentará ir por el que está convencido será su próximo técnico. En la ‘Casa Blanca’ no pierden de vista a Julian Nagelsmann, a quien ya intentaron fichar hace dos años, pese a que el técnico ya tendría todo hecho con el Bayern Munich.

Según una información de este lunes de la revista ‘Kicker’, Nagelsmann habría pedido al Leipzig la rescisión anticipada de su contrato, que se extiende hasta 2023, mientras que de acuerdo con el periódico ‘Bild’, ya ha llegado a un acuerdo con el todavía campeón de Europa.

Sin embargo, una cuestión a resolver sería que el Leipzig pide una cuota de traspaso millonaria de dos dígitos que, de acuerdo a informaciones de la ‘dpa’ sería de 30 millones de euros.

Y este sería el escenario que el Real Madrid buscaría aprovechar. Según avanza ‘Goal’, el conjunto ‘blanco’ seguirá vigilando de cerca al entrenador de 33 años y volverá a la carga por él así firme por los ‘bávaros’.

En el Real Madrid piensan que, aunque quieran renovarle, Zinedine Zidane podría marcharse este verano o el siguiente. La Juventus y la propia Selección de Francia aparecen como posibles destinos del galo.

Le dijo ‘no’ en 2018

Las prisas y su deseo de no precipitarse en su carrera como entrenador, fueron las razones que llevaron a Nagelsmann a decirle no al Madrid, según explicó el técnico de 33 años en entrevista con ‘Sport Bild’.

“Dije que no tenía sentido en ese momento. Quedaban solo tres semanas para el comienzo de la pretemporada y no sabía nada de español. No hubiera ido acorde ni con mi propia exigencia ni con la del Real. Siempre conviene estar varias temporadas en un club para aprender”, señaló.

