Real Madrid anunció el martes último a Carlo Ancelotti como nuevo entrenador en reemplazo de Zinedine Zidane. El italiano se impuso a otros grandes candidatos como su compatriota Antonio Conte, quien según Eduardo Inda, tertuliano de ‘El Chiringuito’, fue vetado por un par de jugadores del equipo blanco. Y se trata nada menos que de los belgas Eden Hazard y Thibaut Courtois.

De acuerdo a la citada fuente, en medio de la elección de un nuevo entrenador, Hazard y Courtois dieron las peores referencias de Conte. Los futbolistas belgas coincidieron con el entrenador italiano en el Chelsea y definitivamente no guardan los mejores recuerdos que lo fue estar bajos sus órdenes.

“Había un candidato, que era Conte. La primera ocasión que tuvo de venir hace dos años le vetó Sergio Ramos porque sabía cómo se las gasta el entrenador. A Conte le han vetado ahora dos personas, dos jugadores que estuvieron con él recientemente: Hazard y Courtois”, dijo Inda en el programa de TV española.

Antonio Conte coincidió con los belgas de 2016 a 2018 y si bien ganaron títulos importantes, como una Premier League y FA Cup, la relación entre el técnico y los dos jugadores del Real Madrid no acabó en los mejores términos. He ahí el porqué los blancos terminaron descartando al ex DT del Inter.

Hazard y Courtois vetaron la llegada de Conte al Real Madrid.

Real Madrid se decidió por Ancelotti

Seis años después, el técnico italiano regresa a un club, donde jugadores y aficionados lo recuerdan con cariño, especialmente tras ser el artífice de la tan buscada ‘Décima’ Champions del Real Madrid, que ganó en 2014 con Zidane como ayudante.

Ahora, tras una temporada sin títulos en el gigante blanco, Ancelotti, que durante su paso por el Real Madrid ganó, además de la Champions, un Copa del Rey, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes, regresa para reconstruir al equipo merengue y apuntar a trofeos la próxima temporada.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO