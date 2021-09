El seleccionador de fútbol de España, Luis Enrique Martínez, explicó por qué volvió a dejar fuera de su llamado a jugadores del Real Madrid, con miras a los duelos de la Final Four de la Nations League. El técnico recalcó que en su equipo “no hay equipos ni comunidades autónomas, solo 23 jugadores españoles”, mientras que explicó que esta lista no le había costado “más” que cualquier otra.

“Mi gran virtud es que me ilusione rápido con mis jugadores, son los 23 mejores que tengo. Nosotros vamos a por los resultados, no hay excusas, Todos los seleccionadores tienen problemas y lo positivo es que el que viene lo hace ilusionado. Esta concentración es de las más fáciles que he tenido porque esta Final a Cuatro es un premio que nos hemos ganado y no fue fácil, sólo hay que dar un paso más para superar lo del Europeo”, afirmó.

El seleccionador fue preguntado por el FC Barcelona y por la idea de la FIFA de disputar un Mundial cada dos años. Sobre el club blaugrana, eludió referirse a su crisis porque “bastante” tiene ya él en el combinado nacional y porque “los clubes grandes siempre generan polémica por todo”, ironizando sobre la posibilidad de volver al club catalán. “Creo que (Joan Laporta) no tiene mi teléfono. Soy seleccionador y tengo la costumbre de cumplir mis contratos”, zanjó.

En cuanto a una Copa del Mundo bianual, manifestó que “se necesita unificar y reducir el calendario”. “Yo encantado con un Mundial cada dos años, pero hay que reducir el calendario y yo no sé de dónde”, sentenció al respecto.

Tuvo “ganas” de llamar a Ansu

Luis Enrique confesó la “gran alegría” de la vuelta de Ansu Fati y que tuvo “ganas” de convocarle, “aunque fuera para no jugar”. “Pero hay que poner en contexto toda su situación, el tiempo que ha pasado lesionado y lo mejor es que esté tranquilo en su club y que siga creciendo, jugando minutos y recuperando su nivel para que pueda ayudarnos en un futuro”, puntualizó, a la espera de que el atacante vuelva a ser el mismo de antes con los partidos.





