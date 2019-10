Algún día tienes que despertar: Luka Jovic y la nueva esperanza de gol del Real Madrid

Real Madrid tiene este sábado la oportunidad de despejar las serias dudas que dejó tras el empate con el Brujas en el Santiago Bernabéu por Champions League (2-2). El equipo de Zidane enfrenta al Granada de local y sueña con los tres puntos que le permita mantenerse como único líder de la Liga Santander.

Ante el equipo belga, las dudas pasaron, como a lo largo de la temporada, por la falta de gol. El traslado intrascendente, de un lado a otro, sin profundidad, preocupa en los fanáticos blancos que, a pesar de confiar en Karim Benzema, creen que necesita a alguien que le cubra las espaldas cuando no está en su mejor momento.

El hombre indicado es Luka Jovic. La temporada pasada con Eintrach Frankfurt, el serbio se convirtió en la estrella de la Bundesliga al anotar 27 goles y 7 asistencias en los 48 partidos que disputó. Esto llamó la atención de Florentino Pérez que tomó la decisión que sea la principal pieza de recambio del 'Gato'.

Luka Jovic y el gol anulado ante ante Osasuna. (ESPN)

La operación se dio luego que los del Bernabéu desembolsen 60 millones de euros. El jugador de 21 años fue el primer anuncio en este mercado de verano. Su presentación en el palco merengue fue emotiva; sin embargo, hasta el momento no se ha visto reflejado en el campo de juego.

Jovic no anota desde el 10 de junio, día que convirtió con la Selección de Serbia ante Lituania. El ariete aun no consigue gritar gol con el Real Madrid de manera oficial. Con 218 minutos en el campo distribuidos en 6 partidos LaLiga y uno en la Chamions League. No logra adaptarse.

La suerte tampoco ha estado de su lado. En el último partido por La Liga Santander en el que Real Madrid jugó en el Santiago Bernabéu, el futbolista vio como el VAR le anulaba su primer tanto con los blancos. Fue en el minuto 57, cuando mandó a guardar el balón tras el servicio de Lucas Vásquez. Mateo Lahoz fue avisado y tras revisar el video no lo dio como válido.

El encuentro ante Granda se presenta como la nueva oportunidad de Luka Jovic. Solo espera que Zidane crea en él y que aun puede despertar del largo sueño que vive para poder mover las redes rivales y darle alegrías al pueblo del Real Madrid.

¿El próximo reto del Real Madrid?

Real Madrid y Granada juegan por la fecha 8 de LaLiga Santander 2019 en el Santiago Bernabéu. Sigue el MINUTO A MINUTO en Depor.com. Tras el empate con sabor a derrota en Champions, Zidane buscará quedarse con los tres puntos para mantener la punta del torneo.

Ya sin los lesionados Ferland Mendy y Nacho, que pueden reemplazar al brasileño, Zidane tendrá que improvisar en la elección de los jugadores. Sin embargo, dijo que no empujaría a Gareth Bale de nuevo a la posición en la que comenzó su carrera. El elegido será Militao.



