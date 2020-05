Ahora o nunca. Seguido desde hace un tiempo por los agentes del Real Madrid, para nadie es un secreto que Paul Pogba es uno de los refuerzos que más anhela tener Zinedine Zidane en su equipo. El volante francés ya no sería feliz en el Manchester United, y desde Inglaterra apuntan que ya existiría una primera oferta por él.

La misma sería del Real Madrid y por una cantidad muy baja en comparación a la que piden los ‘red devils’ para dejar salir a su estrella del equipo. Y es que, según ‘Mirror’, los ‘merengues’ habrían ofertado 78 millones de euros por los servicios de Pogba, en el que sería -además- su primer intento por fichar al francés para la siguiente temporada.

Sin embargo, aunque la cifra es considerable por muchos teniendo en cuenta la crisis económica que ha desatado del brote del coronavirus en el mundo, para el United el monto es aún insuficiente. Los de Manchester quieren como mínima 100 millones por Pogba, por lo que el Real Madrid deberá mejorar su oferta antes de continuar con las negociaciones.

Marcado por las lesiones en los últimos meses, Pogba volvió a dar a la cara hace unas semanas en una entrevista para los canales oficiales del United, avisando que se encuentra en perfecto estado, completamente recuperado, y a la esperar de regresar a las canchas una vez que pase la pandemia. El francés es consciente del interés del Real Madrid, pero se mantiene -fuera de todo- calmado.

“Llevo mucho tiempo frustrado. Ahora estoy casi listo y solo pienso en regresar y entrenarme a la vez que mis compañeros y todo eso. Nunca he pasado por algo como esto en mi carrera, así que me lo tomo de buena manera. Me dan más ganas de regresar y de hacerlo bien. Y demostrar cuánto amo en realidad al fútbol”, dijo el francés aquella vez.