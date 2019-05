"Haría cualquier cosa por Zidane": las revelaciones de líder del Real Madrid

Real Madrid está cerca de concluir la temporada más irregular de los últimos años. El equipo blanco quedó fuera de la Copa del Rey, no tiene opciones en LaLiga y no participó de la final de la Champions League, algo que hizo consecutivamente en el 2016, 2017 y 2018. Muchos jugadores bajaron su nivel y fueron señalados. Este es el caso de Marcelo.

El brasileño no la pasó nada bien. Con el ingreso de Santiago Solari al banco del Santiago Bernabéu, el jugador tuvo que conocer lo que era ser suplente. Sergio Reguilón fue el favorito del argentino. La molestia del lateral izquierdo fue notoria.

Su salida del club fue un rumor que iba tomando fuerza. Juventus estaba interesado en contar con él a pedido expreso de uno de sus mejores amigos en su estadía en el Real Madrid, hablamos de Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, las cosas cambiaron cuando llegó Zinedine Zidane. El francés reemplazó a Solari y fue lo mejor que le pudo pasar a Marcelo. El francés lo tiene en sus planes y lo quiere para enfrentar la próxima temporada en la que se tiene como objetivo volver a dominar Europa.

En una conversación con el exjugador Elano Blumer para el medio Sportingbet.tv, Marcelo explicó que: "está contento con su vuelta sí. Pero no sólo por mí sino que en el Madrid, los funcionarios… Todos adoraban a Zizou. Ya lo dije millones de veces que por él haría cualquier cosa. Me quedé muy feliz con su llegada. No sólo yo, todo el madridismo".

El segundo capitán del Real Madrid alabó la habilidad de Zidane para conectar con los jugadores gracias a su pasado como futbolista.

"El que haya sido jugador facilita y mucho. Sabe lo que pasa en la cabeza de cada uno. Si un jugador está mal o bien sabe cómo hablar con él. Eso facilita todo a cualquier persona. Y no es que él fuera jugador, sino que fue el mejor de todos en su época. No fue normal, fue muy bravo. Y como entrenador, en muy poco tiempo, fue muy grande también", agregó.

Marcelo es una debilidad de Zidane. El brasileño ha sido titular en siete de los nueve partidos de esta segunda etapa del marsellés. Con 630’, es el segundo madridista que más minutos acumula con el francés, sólo por detrás de Varane, que suma 720’.

