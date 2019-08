Barco a la deriva: Mariano, sin definir su situación en el Real Madrid y el mercado

Veamos la situación de Mariano Díaz. ¿Se trata de un gran delantero? Sin lugar a dudas. ¿Con espacio en el Real Madrid ? Para Zidane, no. ¿Y para otro club en Europa? Sí, como no. Hace un poco de un año, el delantero del Madrid fue recomprado por Florentino Pérez desde el Lyon de Francia. La idea era que el atacante sea el recambio necesario para Karim Benzema, pero con el pasado del tiempo, Mariano fue demostrando que no podía dar todo su potencial como futbolista en el Real Madrid de ahora. ¿Qué hacer con él entonces?



En la pretemporada, pese a la decisión de ‘Zizou’, Mariano trató de demostrarle que podía pelear por un lugar en la plantilla para el presente curso. No obstante, y pese a su gol en la Audi Cup , el técnico francés le contó que su lugar era tomado por Luka Jovic y que debía buscarse equipo en el mercado de fichajes de verano. A solo seis días del cierre del libro, el delantero no ha encontrado club que desea afrontar su salario o comprar su carta pase.



Los números de Mariano Díaz en el Real Madrid

¿Cuánto pide el Real Madrid? Por lo menos, 20 millones de euros. Ahí la negociación se torna un poco difícil para los números de Mariano: cuatro goles en la temporada. ¿Y cuánto gana? Cuatro millones de euros netos al año. El problema parte porque el jugador no quiere sacrificar un solo euro y todo haría entender que seguiría en el Real Madrid para el 2019-20.



Mariano Díaz tiene contrato mediados del 2023 y Florentino Pérez debe ver la forma de como desprenderse de su ficha y lugar en la plantilla de Zidane.



El Real Madrid pagó 21.5 millones de euros por el regreso. La inversión no ha sido buena para los directivos del club.



