Real Madrid ha ido de menos a más en lo que va de temporada. Eden Hazard ha mostrado su mejor versión y Marcelo es el mismo de antes, aunque hay algunos jugadores que no despegan y este es el caso de Mariano Díaz. El delantero español de ascendencia dominicana no convence al técnico Zinedine Zidane y no ha jugado ningún minuto en lo que va de campaña.

Es por ello que ante la falta de oportunidades de parte del técnico del Real Madrid, la Roma se ha interesado en contar con los servicios de Mariano Díaz. Así lo asegura este miércoles el diario italiano Corriero dello Sport, el cual menciona que la ‘Loba’ - al no poder contar con Moise Kean - ha puesto sus ojos en el atacante merengue. Nikola Kalinic es el suplente de Edin Dzeko y no ha convencido.

En la Roma están dispuestos a llegar a 20 millones de euros para sacar a Mariano del Real Madrid en el mes de enero 2020. Si es que los blancos no aceptan esta propuesta, el elenco italiano irá por él en condición de préstamo con una opción de compra al final de la presente campaña.

El dinero, un problema para la Roma con Mariano

Habría un inconveniente para que el ex jugador del Olympique Lyon se ponga la camiseta del equipo que actualmente dirige Paulo Fonseca. Percibe 4,5 millones de euros de sueldo, por lo que tendría que bajar sus pretensiones económicas.

De otro lado, Real Madrid prepara los detalles para el partido de este sábado frente a la Real Sociedad por la jornada 14 de LaLiga Santander. Los merengues están en la obligación de sumar de a tres de local para seguir en los primeros puestos del campeonato.

