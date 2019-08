¡Baldazo de agua fría! Señalado por el Real Madrid, le gana la partida a Hazard y apunta a ser titular en LaLiga

El delantero hispano-dominicano Mariano Díaz volvió a los entrenamientos con el resto de sus compañeros durante la mañana de este martes, en la que los del francés Zinedine Zidane comenzaron a preparar el partido que enfrentará al Real Madrid contra el Villarreal el próximo domingo por la tercera jornada de LaLiga Santander. Por su parte, Eden Hazard sigue de baja.



El Real Madrid completó el primer entrenamiento de esta semana de cara al duelo en La Cerámica. Sin su flamante fichaje de este mercado, los 'Merengues' están en la obligación a hacer olvidar el último empate ante el Real Valladolid. Es así que a los ya habituales se unieron Mariano, que no estuvo presente en las últimas sesiones de entrenamiento, y los canteranos Diego Altube, Álvaro Fidalgo y Fran García.



Mientras, como era previsible, los lesionados Marco Asensio, Brahim Díaz, Eden Hazard y James Rodríguez continúan sus respectivas recuperaciones alejados del césped y el brasileño Rodrygo ya se ejercitó en el campo e hizo carrera en solitario sobre el verde. Como se recordará, el Real Madrid no ha tenido mucha suerte con las lesiones en este arranque liguero, que poco a poco empieza a tomar forma en cuanto a los objetivos de la temporada.

A la espera de que la estrella belga llamada a liderar este nuevo proyecto del Real Madrid se recupere, Zidane deberá tomar decisiones. Si bien es cierto que nadie duda de las capacidades del nuevo '7' del cuadro 'blanco', el campeonato no se detiene y una de las medidas por las que seguramente optará el DT francés será la de darle unos minutos al recién recuperado Mariano, que en la pretemporada sorprendió y que además quiere quedarse.

Mariano Díaz ha marcado cuatro goles en 17 partidos. (Getty) Mariano Díaz ha marcado cuatro goles en 17 partidos con el Real Madrid. (Getty)

Zidane se arrepiente del fichaje de un 'Galáctico'

Hoy por hoy la situación en el Real Madrid no es la mejor. Los ánimos están bajos tras el último empate ante el Valladolid por la segunda jornada de LaLiga, y Zinedine Zidane, actual entrenador del conjunto 'Merengue', es el primero en hacer sentir su molestia. Más aún cuando esta encuentra su origen en un fichaje que no suma a su proyecto de conquistar Europa con el club 'Blanco'. En este sentido, 'Zizou' hace mea culpa y habría reconocido su error. ¿A qué jugador se refiere el DT?



Según pudo dar a conocer este lunes el reconocido portal web de noticias deportivas 'Don Balón', el Real Madrid, y más exactamente su entrenador Zinedine Zidane, estaría harto del bajo desempeño de Ferland Mendy en el equipo. Sí, leíste bien. Golpeado por una lesión que lo alejó de las canchas por varias semanas, el lateral francés no ha justificado aún su llegada al Santiago Bernabéu en este mercado de fichaje.



