¿Mourinho se acerca al Real Madrid? “Se sentará en el banquillo la próxima temporada”

Ya no tiene el peso dirigencial, pero sí cuenta con informaciones del entorno del equipo. Ramón Calderón, ex presidente del Real Madrid , ha usado su cuenta de Twitter para aseverar que José Mourinho será el próximo entrenador de la ‘Casa Blanca’ de cara a la temporada. Se viene la segunda dinastía de ‘Mou’ para el mercado de fichajes de verano, en una contratación que genera bastante incertidumbre dentro de los fanáticos del equipo madridista.



¿Por qué se discute mucho a ‘Mou’? Sus números en las últimas temporadas con el Manchester United y Chelsea , respectivamente. El técnico luso no viene logrando un fútbol que impacte a los espectadores y tampoco ha logrado triunfos, por lo que genera más dudas que aciertos tu posible llegada a Madrid, España. ¿Por qué sí se aprueba su ficha?



La buena relación que tuvo el entrenador con Florentino Pérez, pese a la destitución. Los jugadores que estuvieron bajo el mando de ‘Mou’ ya son pocos, por lo que el entrenador puede lograr una reingeniería en el club, además de probar la ficha de Eden Hazard, una de las obsesiones del actual presidente para la temporada 2019-2019. Puede llegar.



El cargo de Santiago Solari pende de un hilo: la derrota ante el Barcelona caló hondo en la directiva y solo una buena posición en la Champions League haría que se medite la continuidad del técnico de cara al futuro. El ‘Indiecito’ se iría, llegaría ‘Mou’ según el ex mandamás.



Tengo la sensación, y algo más, de que la próxima temporada Mourinho se sentará en el banquillo del @realmadrid — Ramón Calderón (@rcalderonorg) 27 de febrero de 2019

► No hubo piedad: el castigo de la UEFA para Sergio Ramos en la Champions League



► Se quede o no Solari: los nuevos zagueros que estudia a fondo el Real Madrid para el 2019



► Ya suma: Paolo Guerrero jugó su primer amistoso con Inter, metió un gol y se lo anularon [FOTOS]



► Lágrimas de joven: Sergio Reguilón lloró en el Bernabéu luego de perder con Barcelona [VIDEO]