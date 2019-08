¡Ahora sí, paren todo! Neymar ya negocia con el Real Madrid mientras espera al Barcelona

El regreso de Neymar al Barcelona se complica cada vez más. A las ya conocidas trabas que pone el PSG para cerrar la operación, se suma el interés del Real Madrid por contar con el brasileño. Los blancos ofrecen 120 millones de euros y a Modric para concretar su anhelada contratación en este mercado de fichajes.



Si bien el deseo de Neymar es volver al Barcelona, no solo no descarta arreglar con el Real Madrid , además, ya se encuentra en negociaciones con la directiva del equipo blanco. Según el diario 'Sport', el crack brasileño del PSG ha advertido en su entorno que se encuentra en conversaciones con los blancos.



La sorpresiva actitud del exjugador del Santos obedece a que no ve claro su fichaje por el Barcelona. Los azulgranas necesitan vender a Coutinho a la Premier League en las próximas 24 horas para hacer un hueco en la plantilla. Neymar teme que la operación no se concrete y tenga que quedarse una temporada más en Francia.



"El entorno de Neymar cree que sería inviable su regreso en el caso de que Coutinho no salga y estaba a la espera de noticias sobre las negociaciones del futbolista con varios clubs ingleses", publica 'Sport' sobre este 'culebrón' del mercado de fichajes.

Es por eso que mientras espera las movidas del Barcelona en este mercado de fichajes, ha decidido escuchar las propuestas de Real Madrid, que estaría dispuesto a pagar los 40 millones de euros que cobra el brasileño en el PSG. Es un viejo objetivo de Florentino y esta sería la oportunidad de oro que tiene para ficharlo.



Mientras los rumores acercan a Neymar a Real Madrid , Barcelona mantiene su postura: cerrar el fichar del brasileño mediante un préstamo con opción de compra obligatoria el 1 de julio de 2020.

