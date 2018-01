Cada vez que el mercado de fichajes se active en Europa, todo el mundo esperará el comunicado de Real Madrid anunciando la contratación de Neymar , procedente de PSG. De hecho, este es un rumor que suena desde que el '10' saliera de Barcelona.

Hasta el 31 de este mes, todos los clubes pueden hacer contrataciones. Ante la situación precaria de los blancos en temas de ataque, fichar a 'Ney' no sería mala idea. Por ello, a Zidane le consultaron sobre esa posibilidad.

El francés no quiso entrar en polémica y fue cuidadoso al declarar sobre aquel asunto. " No hablo de los jugadores que no son míos", aclaró el entrenador de Real Madrid en conferencia de prensa previo al juego ante Deportivo La Coruña por La Liga.

" Dicho esto, que es muy importante, el jugador ( Neymar) encanta a todo el planeta fútbol. Es un gran jugador ", indicó Zinedine Zidane refiriéndose a las habilidades que tiene el actual delantero del cuadro parisino.

Para zanjar el tema, por ahora, el 'Mago' bajó a Real Madrid del mercado invernal. " No vamos a fichar", dijo el técnico, quien indicó que esa decisión no provocará problemas con el alto mando de la institución.