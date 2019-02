Lo tiene decidido: crack del Real Madrid insiste en irse cuando acabe la temporada 2018-19

Desde el Mundial Rusia 2018, las sensaciones del declive del nivel de Marcelo eran más que evidentes y esto se tradujo al Real Madrid , donde ha perdido la titularidad a manos del joven Sergio Reguilón. Es por ello que el brasilero se quiere ir del club cuando finalice la presente temporada.

Es más, Telemadrid apunta que Marcelo le ha insistido a la directiva del Real Madrid para que le dé vía libre para marcharse. Incluso, han sido dos las veces que se ha reunido con la directiva esta semana para expresarle su decisión.

¿Cuál sería el destino de Marcelo de cara a la campaña 2019-20? Tiene la intención de tomar un avión rumbo a Turín con el fin de juntarse con amigo Cristiano Ronaldo en Juventus.

No obstante, en el Madrid tienen claro la cantidad de dinero que pedirán por el ex Fluminense: no esperan recibir menos de 45 millones de euros. Alex Sandro, lateral izquierdo de la Vecchia Signora, bien podría ser moneda de cambio.

De otro lado, Real Madrid ya prepara el partido de este domingo frente al Levante por la jornada 25 de LaLiga Santander. Los dirigidos por Santiago Solari vienen de caer 2-1 en el Bernabéu ante el Girona.